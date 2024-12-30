İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 2024 Yılına Dair Olumlu Değerlendirmeler

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 2024 Yılına Dair Vizyon

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2024 yılına yönelik yaptığı değerlendirmelerde, sıkı para ve maliye politikalarının etkilerine vurgu yaptı. Kopuz, "Önümüzdeki yıl büyüme, enflasyon ve faiz hedeflerinin büyük oranda yakalanacağına inanıyorum," dedi.

Sıkı Ekonomi Politikaları ile Büyüme

Kopuz, 2024 yılının Türkiye’de ekonominin yönlendirilmesinde sıkı para ve maliye politikalarının belirleyici rol oynadığını ifade etti. Uygulanan politikaların, enflasyon ve faiz oranlarını düşürmesiyle birlikte, işsizlik oranının yüzde 10'un altına çekildiğini belirtti.

2024'te Uluslararası Gelişmeler ve Etkileri

Bu yıl Türkiye ve dünya genelinde önemli gelişmeler yaşandığına da dikkat çeken Kopuz, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte ticaret savaşlarının yeniden gündeme geldiğini söyledi. "Bu süreç, tüm tarafların ekonomik açıdan zarar görmesini doğuracak," şeklinde bir uyarıda bulundu.

Türkiye'nin Bölgesel Rolü

Kopuz, Türkiye'nin bölgedeki istikrarın sağlanmasında önemine vurgu yaparak, "Bölgenin kaderini belirleyen güç olarak, adil bir düzen kurulması için çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarının bu bağlamda önemli olduğunu gördüğünü belirtti.

Ekonomik Görünüm ve İyimserlik

2024 yılında fiyat istikrarının sağlanması hedefinin, Türk ekonomisinin daha güçlü büyüme oranlarına ulaşmasını sağlayacağının altını çizen Kopuz, mevcut ekonomik göstergelerin 2025 için temkinli bir iyimserlik gerektiğine işaret etti.

Tarımsal Üretim ve İhracat Potansiyeli

Tarımsal hasıla ve ihracat konusunda da önemli değerlendirmelerde bulunan Kopuz, Türkiye'nin potansiyelinin çok daha büyük olduğunu belirtirken, eğitim ve denetimsizlik sorunlarına dikkat çekti. Pestisit probleminin çözülmesi halinde, tarımsal ihracatın artış hızının önemli ölçüde yükseleceğine inandığını ifade etti.