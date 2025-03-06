İSTİB Başkanı Ali Kopuz, TCMB'nin Faiz İndirimini Değerlendirdi

Ali Kopuz'dan TCMB'nin Faiz Kararına Yorum

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %42,5'e indirmesini değerlendirdi. Kopuz, şubat ayında gerçekleşen enflasyonun beklentilerin altında kalmasının, Merkez Bankası'na indirim yapma alanı sağladığını vurguladı.

Kopuz, yazılı açıklamasında, TCMB'nin faiz indirim eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi ile Merkez Bankası'na indirim yönünde bir alan açılmıştı ve 250 baz puanlık ölçülü bir indirim daha yapıldı. Böylece gösterge faiz ile %39 olarak açıklanan şubat ayı tüketici enflasyonu arasındaki makas da oldukça daralmış oldu," dedi.

Parasal Genişleme Beklentisi

Bu yeni faiz oranının etkisiyle, enflasyondaki yavaşlama ve istihdam görünümü bozulmadığı sürece parasal genişlemenin ihtiyatlı bir şekilde devam edeceği öngörülüyor. Kopuz, "Elbette enflasyon hedef seviyelere gelene kadar bu sürece mali disiplin ve yapısal reform adımları da eşlik edecektir. Küresel güç dengelerinin çok kaygan bir zeminde hareket ettiği, jeopolitik belirsizliklerin zirve yaptığı son gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini dikkatle takip ediyoruz," şeklinde konuştu.

KOBİ'lerin Finansman Maliyetleri

Kopuz, faiz indirimlerinin kısa vadede piyasadaki likiditenin artırdığını belirtti. KOBİ'lerin büyümesi, ihracat potansiyelini artırması ve sağlıklı bir iktisadi döngü için koşulların iyileştirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Kopuz, bankalara çağrıda bulundu. Faiz indirimlerinin KOBİ'lerin finansman maliyetlerini aşağı çekecek şekilde ticari kredilere yansıtılmasını bekliyoruz," dedi.