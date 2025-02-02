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İSTKA’dan 2025 Mali Destek Programları İçin 550 Milyon Lira Tahsis

İSTKA, 2025 yılı Mali Destek Programları kapsamında toplam 550 milyon lira bütçe ayırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:09
İSTKA’dan 2025 Mali Destek Programları İçin 550 Milyon Lira Tahsis

İSTKA’dan 2025 Mali Destek Programları İçin 550 Milyon Lira Tahsis

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Ziya Taşkent, 2025 yılı Mali Destek Programları'nın toplam bütçesinin 550 milyon lira olacağını açıkladı. Taşkent, programların İkiz Dönüşüm, Yapay Zeka Teknolojileri ve İşbirliği İstanbul gibi projeleri destekleyeceğini belirtti.

Taşkent, program kapsamında İkiz Dönüşüm için 200 milyon lira, Yapay Zeka Teknolojileri için 200 milyon lira ve İşbirliği İstanbul için 150 milyon lira ayırdıklarını kaydetti. Proje başına en az 3 milyon, en fazla 15 milyon lira destek verileceğini açıkladı.

İSTKA’nın Rolü ve Vizyonu

İSTKA, 26 kalkınma ajansından biri olarak, bölgesinin sosyoekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Taşkent, ajansın hedefinin İstanbul'u küresel girişimcilik merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Taşkent, 2024-2028 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde, projelerini sunan kurum ve kuruluşlar için kısa ve orta vadeli projeler ilan ettiklerini belirterek, sürdürülebilir kalkınma kapsamında yüksek bütçeli projeler geliştireceklerini dile getirdi.

Mali Destek Programlarının İçeriği

İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı, imalat sanayisinin dijitalleşmesini ve yeşil dönüşümünü desteklemeyi hedeflerken, Yapay Zeka Teknolojileri Programı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik sürdürülebilir eğitim modellerini geliştirecek. İşbirliği İstanbul Mali Destek Programı ise kar amacı gütmeyen kurumlarla işbirliği yaparak startupların büyümesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Taşkent, tüm bu programların İstanbul’un sanayi ve hizmet sektörlerinde dönüşüm sağlayarak, sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim altyapısı oluşturacağına işaret etti.

Başvuru Süreci

Proje başvuruları, yalnızca çevrim içi olarak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak olup, başvurular 27 Ocak tarihinde başlayacak ve son başvuru tarihi 11 Nisan olarak belirlenecektir. Başvuru süreci iki aşamalı olacak; ön inceleme ve teknik, mali değerlendirme aşamalarında projeler bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenecektir.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin program başvuru rehberlerini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

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