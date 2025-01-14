İSTKA'dan 2025 Yılı İçin Üç Yeni Mali Destek Programı İlanı

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2025 yılı için üç mali destek programı başvurusu alacak. Son tarih 11 Nisan.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:25
İSTKA'dan 2025 Yılı İçin Üç Yeni Mali Destek Programı İlanı

İSTKA, 2025 Yılı İçin Yeni Mali Destek Programlarını Duyurdu

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), "2025 Yılı Mali Destek Programları" kapsamında üç farklı alanda mali destek programı için teklif çağrısında bulundu. Bu çağrı, girişimciler ve kuruluşlar için önemli fırsatlar sunuyor.

Mali Destek Programları Neler?

İSTKA tarafından duyurulan programlar, "İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı", "Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programı" ve "İş Birliği İstanbul - Kurumsal Şirketler ile Startuplar Arası İşbirliklerini Güçlendirme Mali Destek Programı" olarak sıralanıyor.

Başvuru Süreci ve Bilgilendirme Toplantıları

Başvuru sürecine dair detaylı bilgilere İSTKA'nın resmi web sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Programlara son başvuru tarihi 11 Nisan olarak belirlenmiştir.

Potansiyel başvuru sahiplerinin programın öncelikleri ve başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ajans tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılar,

  • 20 Ocak'ta İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Konferans Salonu’nda,
  • 27 Ocak'ta MEXT Teknoloji Merkezi’nde,
  • 30 Ocak'ta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Toplantılara katılım için rezervasyon yapılması gerekmemektedir.

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