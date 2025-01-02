İTO Başkanı Avdagiç'ten 2025 için Yapay Zeka Uygulamaları Çağrısı

Yapay Zeka Geleceği: İTO'dan 2025 Çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2025 yılının yapay zeka alanında önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, bu yılı teknolojinin endüstriyel uygulamalara dönüştüğü bir dönem haline getirmek gerektiğini belirtti.

Otonom Aracılara Geçiş Yılı

Avdagiç, yazılı açıklamasında 2025'in, yapay zekada yardımcı pilotlardan bağımsız kararlar alabilen otonom aracılara geçiş yılı olarak görüldüğünü ifade etti. Bu bağlamda, Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerini moda bir sözcük olmaktan çıkarıp global ölçekte endüstriyel anlamda kullanabilmesi gerektiğini vurguladı.

Zirveye Çıkmak İçin Stratejik Adımlar

Yapay zeka yarışında Türkiye'nin kendisini güçlü bir şekilde göstermesi gerektiğini belirten Avdagiç, Türk şirketlerinin ChatGPT, Anthropic gibi örneklerden yola çıkarak sektörlere adaptasyonu yönünde adım atmasının önemine dikkat çekti. Bu sayede ülke ekonomisinin kalkınma sürecinin yeni bir noktaya taşınacağı öngörülmektedir.

Yatırımlar ve Etik Yaklaşımlar

Avdagiç, yapay zeka veri merkezleri için 2024 ile 2027 yılları arasında 1,4 trilyon doları aşan yatırım planlandığını ve Nvidia gibi yapay zeka çipleri üreten şirketlerin piyasa değerlerinin yüksekliğine işaret etti. Aynı zamanda, yapay zekanın kontrolsüz kullanımının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, etik yapay zeka kavramının önemine değindi.

Yapay Zeka ve İş Gücü

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, yapay zekanın 2025 yılında dünya genelindeki işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyebileceği kaydedilmektedir. Avdagiç, bunun yanı sıra yapay zekanın bazı işlerin yerini alacağını ve bazılarını tamamlayacağını belirterek, bu alandaki gelişmelerin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Proje ve Hedefler

İTO, İstanbul iş dünyasını dijital çağın gereklerine uyum sağlaması adına Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkisi Projesini başlattı. Bu projeyle firmalara yapay zekayı etkili bir biçimde kullanmaları yönünde destek verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, yapay zekanın ticaret sektörüne entegrasyonunun büyük faydalar sağlayacağına dikkat çekildi.

Sonuç

Yapay zeka, ticaret sektöründe büyük fırsatlar sunmakta ve rekabet avantajı sağlarken iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Avdagiç, yapay zekanın pek çok uygulamasının kısa süre içinde hayatımızda yer alacağına inanıyor.