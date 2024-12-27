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İTO Olağanüstü Meclis Toplantısı: Vize Sorunu ve Yeni Fuar Organizasyonları

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, vize sorununu kınayıp 2024'te gerçekleştirilecek 47 fuar organizasyonunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:08
İTO Olağanüstü Meclis Toplantısı: Vize Sorunu ve Yeni Fuar Organizasyonları

İTO Olağanüstü Meclis Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, vize konusunun Türk iş dünyası üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, "Vize alma bir engelleme unsuru olmaktan çıktığında, Türk iş dünyası mevcut potansiyelini çok daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.

Oda'nın Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda, iş dünyasının gündemindeki konular ve İTO'nun 2024 yılı çalışmaları ile 2025 iş programı ele alındı. Avdagiç, uluslararası ilişkiler ve ticaret bağlamında vize meselesinin en öncelikli konu olduğunu belirtti.

2024'te 47 Fuar Organizesi

Avdagiç, 2024'te Türk firmalarının katılımını organize ettikleri rekor sayıda, 47 fuar düzenleneceğini açıkladı. "2023'te 39 fuar yapmıştık, 2024'te 32'sinde milli iştiraki İTO olarak gerçekleştirdik" diyen Avdagiç, 2025'te 38 fuarın takvimlendirilmiş olduğunu ekledi.

Yatırım Potansiyelinin Artırılması

Hindistan, Çin, Malezya ve Endonezya gibi pazarlara yönelik ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Avdagiç, bu ülkelere genişleyerek ticari faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

İTO Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

İTO'nun kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 23 yıllık serüveninin etkileyici olduğunu dile getiren Avdagiç, üniversitenin öğrenci sayısının 9 bin 225'e ulaştığını söyledi. Ayrıca, 85 farklı uyruktan 1201 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü vurguladı.

Teknopark İstanbul ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi

Teknopark İstanbul'da yaklaşık 500 aktif AR-GE firması bulunduğunu belirten Avdagiç, bu firmalarda çalışan 10 bin 500 personelin Türk savunma sanayisinin geleceğini inşa ettiğini ifade etti. Ayrıca, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) aracılığıyla 1158 girişime destek verdiklerini de kaydetti.

İstanbul'un Turizm ve Kongre Potansiyeli

Turizm alanında önemli projelere imza attıklarını belirten Avdagiç, 69 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptıklarını ve 2025'te 14, 2026'da ise 3 kongre düzenleyeceklerini açıkladı.

Avdagiç, "Önümüzdeki dönemde yatırımlarımız devam edecek. Sosyal tesisler ve iyileştirme çalışmaları bizim için son derece önemli" dedi.

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