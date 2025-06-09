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İzmir'de Ayakkabı Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştiren Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

İzmir'deki mesleki eğitim merkezi, ayakkabı sektörüne nitelikli eleman yetiştirerek Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 11:23
İzmir'de Ayakkabı Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştiren Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

İzmir'de Eğitimle Büyüyen Ayakkabı Sektörü

Türkiye'nin ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan İzmir, nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap vermek amacıyla açılan yeni mesleki eğitim merkezi ile dikkat çekiyor. AYKÜSAN Mesleki Eğitim Merkezi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi bölümünde yeni ustalar yetiştirerek sektöre önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Üçüncü Sırada Yer Alan İzmir

Ülkemizde en fazla ayakkabı üreten iller arasında üçüncü sırada yer alan İzmir, beşeri sermayesi ve işçiliği ile öne çıkıyor. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi (AYKÜSAN) yönetimi iş birliğiyle kurulan merkez, çeşitli meslek gruplarına yönelik 6 bölüm ile eğitim vermeye başladı.

Pratik ve Teorik Eğitim

Ortaokul mezunlarına açık olan meslek eğitimi, öğrencilerin lise birinci sınıftan itibaren 4 yıl süresince haftada bir gün okulda teorik, dört gün ise işletmelerde beceri eğitimi almasını sağlıyor. Özellikle ayakkabı ve saraciye teknolojisi bölümünde 80 öğrenci eğitim alıyor ve uygulamalı eğitimlerle sektör için hazır hale geliyorlar.

Usta Olacaklar

Mesleki eğitim merkezi müdürü Nurgül Gökalp, öğrencilerin sadece teorik eğitimle kalmadıkları, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle sektöre hazır birer eleman haline geldiklerini vurguladı. Gökalp, öğrencilerin kalfalık ve ustalık sınavlarından başarılı olmaları durumunda, ustalık diploması elde edeceğini kaydetti. Bu bağlamda, eğitimlerinin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İzmir'in Ayakkabı İhracatı

İzmir Ticaret Odası Ayakkabı Komitesi Meclis Üyesi Faruk Hanoğlu, kentte 1600'e yakın ayakkabı üretim yeri bulunduğunu ve ayakkabı sektörünün yıllık 300 milyon dolar ihracat kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Hanoğlu, sektördeki insan kaynağının önemine dikkat çekerek, eğitimli iş gücünün sağlanmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Geleceğin Ustaları Hazırlanıyor

Mesleki eğitim merkezinin öğrencisi Kemal Muhammet ise ayakkabıcılığı ailesinden öğrendiğini ve bu alanda kariyer yapmayı hedeflediğini belirtirken, meslek edinecek gençlerin sektöre katkı sağlayacağına inanıyor.

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden İzmir'de açılan mesleki eğitim merkezi, ayakkabı...

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden İzmir'de açılan mesleki eğitim merkezi, ayakkabı sektörüne nitelikli eleman yetiştiriyor. Sektörün gelişmesi ve nitelikli üretimin artması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi (AYKÜSAN) yönetimi iş birliğinde AYKÜSAN Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu.

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden İzmir'de açılan mesleki eğitim merkezi, ayakkabı...

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden İzmir'de açılan mesleki eğitim merkezi, ayakkabı sektörüne nitelikli eleman yetiştiriyor. Sektörün gelişmesi ve nitelikli üretimin artması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi (AYKÜSAN) yönetimi iş birliğinde AYKÜSAN Mesleki Eğitim Merkezi kuruldu.

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