İzmir Gevreği 100 Gram 20 TL’ye Yükseldi

İESOB onaylı yeni tarife 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi

İzmir’in tescilli lezzeti İzmir gevreği, yeni fiyatıyla tezgâhlardaki yerini aldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) tarafından kabul edilen yeni tarifeye göre, 100 gramlık İzmir gevreği 1 Ocak’tan itibaren 20 TLden satışa sunulmaya başlandı.

Girdi maliyetlerindeki artışlar, İzmir’in kahvaltı sofralarını süsleyen bu simge lezzette fiyat güncellemesini beraberinde getirdi. Un, susam ve odun gibi hammaddelerdeki yükselişin yanı sıra işçilik ve işletme maliyetleri de yeni tarifenin gerekçeleri arasında gösterildi.

Gevreğin yapımı: Geleneksel ustalık farkı

İzmir gevreğini Türkiye’deki diğer simit türlerinden ayıran en önemli unsur, ustalık ve geleneksel üretim yöntemleri. Birçok yerde hamur soğuk pekmeze batırılırken, gerçek İzmir gevreği üzüm pekmeziyle dolu kaynayan kazanlarda hazırlanıyor. Fırın ustaları gece yarısından itibaren mesaiye başlıyor; hamur özenle yoğrulup halka haline getirildikten sonra ocak üzerinde kaynayan üzüm pekmezli sıcak suya daldırılarak ön pişirme işlemi uygulanıyor. Bu yöntem gevreğe karakteristik çıtırlığını ve rengini kazandırıyor. Pekmez banyosundan çıkan hamurlar bol susama bulandıktan sonra, meşe odunu ateşiyle ısınan taş tabanlı kara fırınlarda pişiriliyor; bu pişirme biçimi gevreğe özgü koku ve dokuya katkı sağlıyor.

Fırıncı esnafı durumdan dertli

Cengiz Alkan: "Biz zam yapmadan daha geçen haftadan una, şekere, yağa, A’dan Z’ye her şeye zam geldi. İnce kalemden büyük kalemlere kadar her şeye zam geldi, biz de mecburuz. Eskiden 1 lirayken daha çok kazanıyorduk, şimdi 20 lira ama daha az kazanıyoruz. Biz de istemeyiz zam gelmesini; ne kadar zam gelse satışlar o kadar azalıyor. Milleti sevindirmek isteriz ama inan ki bizim de elimizde bir şey yok" dedi.

"İyi gevrek pekmezde pişer"

Cengiz Alkan: "20-30 senelik ustalarımız önce hamuru yapıyor, yarım saat 45 dakika dinlendiriyoruz. Sonra gevreği bağlayıp kaynar üzüm pekmezine bandırıyoruz. Ardından bir süre daha dinlendirip odun ateşinde kara fırına atıyoruz, çıtır çıtır çıkıyor. İstanbul’dan Ankara’ya her yerde aynı; bu simit değil, gevrek. Simit diye bir şey yok, zaten gevreği bilen bilir. Kimse simitle karıştırmasın, İstanbul ve Ankara İzmir gevreğinin yanında boş" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ne diyor?

Serpil Payçu: "Ne kadar olursa olsun gevrekten vazgeçemeyiz. Gevreği yediğiniz zaman 2-3 tane birden yiyorsunuz. Hani bir tane yenmiyor. O yüzden de 20 lira çok. Ama yemekten de vazgeçmeyiz. Biz İzmirliyiz. Boyoz, gevrek yemeden yapamayız. Hatta İzmir’in meşhur Boyoz fırını var, gevrek fırını var. Çok eski, ben doğma buralıyım. Hakikaten hiçbir yerde aynı tat yok. Sabah da hem Boyoz hem de gevrek yedim" dedi.

Sonuç olarak, artan maliyetler geleneksel üretim sürecini etkilerken, hem ustalar hem de tüketiciler İzmir gevreğinin yerel sofralardaki önemini vurgulamaya devam ediyor.

ZMİR'İN TESCİLLİ LEZZETİ, SABAH KAHVALTILARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN 'İZMİR GEVREĞİ' YENİ FİYATIYLA TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI.