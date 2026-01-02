DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Sabiha Gökçen Yolcu Taşımacılığı Bursaspor'a Verilsin Teklifi

Bursa–Sabiha Gökçen ihalesinde İstanbullu firmalar yüzde 100 teklif sundu; Bursalılar ve başkan, işletmenin Bursaspor’a verilmesini öneriyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:25
Sabiha Gökçen Yolcu Taşımacılığı Bursaspor'a Verilsin Teklifi

Sabiha Gökçen yolcu taşımacılığında Bursaspor önerisi gündemde

Bursa’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan ulaşım için açılan ihalede, kentte yıllık yaklaşık 3 milyon yolcu trafiği olduğu vurgulanıyor. İhalede, Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi Burulaş gelirden yüzde 37 pay teklif ederken, İstanbullu firmalar yüzde 100 gelir teklifinde bulundu.

İş insanlarından ve yerel aktörlerden tepki

DOSABSİAD ve TÜGİAD’ın geçmiş dönem başkanlarından tekstil sanayicisi Nilüfer Çevikel, Bursa otogarında 25 yıldır işletmecilik yaptığını belirterek, verdiği rakamlara göre Bursa’dan Sabiha Gökçen’e yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşındığını hatırlattı. Çevikel, sürecin kamuoyuyla birlikte dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi ve 29 Aralık tarihlerinde yapılacak ihalenin İstanbullu firmalara gitme tehlikesi taşıdığını belirtti.

Çevikel, konuya ilişkin önerisini şöyle aktardı: "İlla bir özel şirket değil de kamu iştiraki olsun isteniyorsa bu iş için en doğru adres Bursaspordur. Otobüsler yeşil beyaza boyanmalı ve bu işin işletmeciliği Bursaspor’a verilmelidir. Bu hat Bursalıların hakkıdır ve doğru olan, takımımıza kalıcı gelir olarak sağlanmasıdır."

Nilüfer Çevikel ayrıca, ihaleye giren firmaların sunduğu yüksek gelir paylarının bilet fiyatlarına yansıyabileceğini vurguladı: "Bir firma gelirin yüzde 100ünü bırakmayı taahhüt ediyorsa yüzde 200 zam yapılacak demektir. Ve hiçbir ilde başka bir kentin firması tarih boyunca gelip almamıştır."

Belediye başkanından parlamentoya çağrı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de B BUS uygulamasının Sabiha Gökçen’e taşınmasını talep ettiklerini belirtti. Bozbey, "B BUS ile ilgili arzumuz; Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki süreçte ihalesi yapılacak olan havaalanındaki konunun sorun olmaktan çıkıp Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmenin devam etmesini talep ediyoruz. Milletvekillerimizden özellikle istiyorum. 20 milletvekilimizin de duyarlılık göstererek B BUS uygulamasını Sabiha Gökçen’e taşımasını istiyoruz," dedi.

Bozbey sözlerini, başka bir firmaya verilmesi durumunda havalimanına girişlerin daha pahalı olacağı uyarısıyla sürdürdü ve B BUS’un fiyat regülasyonu sağladığını, Bursalıları ekonomik taşıma arzusunda olduklarını vurguladı.

Sonuç olarak, kent aktörleri ve iş insanları ihalenin Bursa yerel çıkarları gözetilerek, özellikle Bursaspor gibi yerel bir kuruma işletme hakkı verilerek yürütülmesini öneriyor; amaç hem fiyatların makul tutulması hem de gelirin kent için kalıcı hale getirilmesi.

İŞ İNSANI NİÜFER ÇEVİKEL'İN TEKLİFİ TARTIŞILIYOR

İŞ İNSANI NİÜFER ÇEVİKEL'İN TEKLİFİ TARTIŞILIYOR

İŞ İNSANI NİÜFER ÇEVİKEL'İN TEKLİFİ TARTIŞILIYOR

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank, ADB'den 100 Milyon ABD Doları ile Uluslararası Fonlamasını Güçlendirdi
2
Manisa'ya 430 Dükkanlı Küçük Sanayi Sitesi Muradiye OSB'de Yükseliyor
3
Murzioğlu: KOBİ’ler istihdamın %70’ini sağlıyor — Samsun’da destek ve dönüşüm
4
TEI’den 2026’nın İlk Büyük İhracatı: 2,95 Milyar Dolar Sipariş
5
Sabiha Gökçen Yolcu Taşımacılığı Bursaspor'a Verilsin Teklifi
6
Sektör Öğrenci İş Birliği Kulübü ETSO'yu Ziyaret Etti — Saim Özakalın'dan Genç Girişimci Desteği
7
İzmir Gevreği 100 Gram 20 TL’ye Yükseldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları