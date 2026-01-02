Sabiha Gökçen Yolcu Taşımacılığı Bursaspor'a Verilsin Teklifi

Sabiha Gökçen yolcu taşımacılığında Bursaspor önerisi gündemde

Bursa’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan ulaşım için açılan ihalede, kentte yıllık yaklaşık 3 milyon yolcu trafiği olduğu vurgulanıyor. İhalede, Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketi Burulaş gelirden yüzde 37 pay teklif ederken, İstanbullu firmalar yüzde 100 gelir teklifinde bulundu.

İş insanlarından ve yerel aktörlerden tepki

DOSABSİAD ve TÜGİAD’ın geçmiş dönem başkanlarından tekstil sanayicisi Nilüfer Çevikel, Bursa otogarında 25 yıldır işletmecilik yaptığını belirterek, verdiği rakamlara göre Bursa’dan Sabiha Gökçen’e yılda yaklaşık 3 milyon yolcu taşındığını hatırlattı. Çevikel, sürecin kamuoyuyla birlikte dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi ve 29 Aralık tarihlerinde yapılacak ihalenin İstanbullu firmalara gitme tehlikesi taşıdığını belirtti.

Çevikel, konuya ilişkin önerisini şöyle aktardı: "İlla bir özel şirket değil de kamu iştiraki olsun isteniyorsa bu iş için en doğru adres Bursaspordur. Otobüsler yeşil beyaza boyanmalı ve bu işin işletmeciliği Bursaspor’a verilmelidir. Bu hat Bursalıların hakkıdır ve doğru olan, takımımıza kalıcı gelir olarak sağlanmasıdır."

Nilüfer Çevikel ayrıca, ihaleye giren firmaların sunduğu yüksek gelir paylarının bilet fiyatlarına yansıyabileceğini vurguladı: "Bir firma gelirin yüzde 100ünü bırakmayı taahhüt ediyorsa yüzde 200 zam yapılacak demektir. Ve hiçbir ilde başka bir kentin firması tarih boyunca gelip almamıştır."

Belediye başkanından parlamentoya çağrı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de B BUS uygulamasının Sabiha Gökçen’e taşınmasını talep ettiklerini belirtti. Bozbey, "B BUS ile ilgili arzumuz; Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki süreçte ihalesi yapılacak olan havaalanındaki konunun sorun olmaktan çıkıp Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sözleşmenin devam etmesini talep ediyoruz. Milletvekillerimizden özellikle istiyorum. 20 milletvekilimizin de duyarlılık göstererek B BUS uygulamasını Sabiha Gökçen’e taşımasını istiyoruz," dedi.

Bozbey sözlerini, başka bir firmaya verilmesi durumunda havalimanına girişlerin daha pahalı olacağı uyarısıyla sürdürdü ve B BUS’un fiyat regülasyonu sağladığını, Bursalıları ekonomik taşıma arzusunda olduklarını vurguladı.

Sonuç olarak, kent aktörleri ve iş insanları ihalenin Bursa yerel çıkarları gözetilerek, özellikle Bursaspor gibi yerel bir kuruma işletme hakkı verilerek yürütülmesini öneriyor; amaç hem fiyatların makul tutulması hem de gelirin kent için kalıcı hale getirilmesi.

İŞ İNSANI NİÜFER ÇEVİKEL'İN TEKLİFİ TARTIŞILIYOR