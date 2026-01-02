DOLAR
TEI’den 2026’nın İlk Büyük İhracatı: 2,95 Milyar Dolar Sipariş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: TEI, yurt dışından 2,95 milyar dolarlık sipariş alarak 2026’nın ilk büyük ihracatına imza attı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:30
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Motor Sanayii’nin (TEI) 2026 yılının ilk büyük ihracat başarısını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Görgün, 2,95 milyar dolarlık siparişin kazanıldığını bildirdi ve emeği geçenleri tebrik etti: TEI ailesini, mühendisleri, teknisyenleri ve Başkanlıktaki çalışma arkadaşlarını.

Görgün paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

"2025 yılını rekorlarla geride bırakırken, 2026’nın ilk büyük ihracat başarısı da TEI imzasıyla geldi"

Görgün, TEI’nin ihracatına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yurt dışından kazanılan 2,95 milyar dolarlık sipariş; Türkiye’nin yüksek katma değerli motor üretim teknolojilerinde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldığının da güçlü bir teyididir. Yeni siparişler, küresel sivil ve askerî havacılıkta yaygın kullanılan 22 farklı motor programı için üretilecek parçaları ve bakım-onarım hizmetlerini kapsıyor. Teslimatlar 2026 yılında başlıyor. Alınan siparişle birlikte, TEI’nin toplam sipariş hacminin 8,2 milyar dolara ulaşması, havacılık motorları alanında ulaştığı yüksek mühendislik yetkinliğinin, üretim disiplininin ve küresel ölçekte tesis edilen güvenilirliğinin somut bir göstergesidir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma ve havacılık sanayiini bütüncül bir ekosistem olarak ele alan yaklaşımı belirleyici olmuştur. Uzun soluklu politikalar, kararlı destek mekanizmaları ve ihracatı merkeze alan stratejik yönelim sayesinde sektörümüz; teknoloji üreten, küresel rekabette söz sahibi olan ve sürdürülebilir büyümeyi başaran bir yapıya kavuşmuştur."

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

