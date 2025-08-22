Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Powell'a Odaklandı

Küresel piyasalarda gündem, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya kilitlendi. Yatırımcılar, Powell'ın vereceği sözlü yönlendirmelerden bankanın izleyeceği politika yoluna dair net işaretler bekliyor.

Powell, Diğer Merkez Bankacıları ve Beklentiler

Sempozyumda ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere önemli merkez bankası yetkililerinin açıklamaları da takip edilecek. Analistler, ABD'nin uyguladığı tarifelerin yarattığı belirsizlik sürerken, merkez bankacıların mesajlarının piyasa etkisinin arttığını vurguluyor.

Powell öncesinde Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack faiz indirimini desteklemeyeceğini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu üyesi Austan Goolsbee ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini ve enflasyon verilerinin "pek iyi" olmadığını söyledi. Goolsbee, Fed'in yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu da ekledi.

Piyasa Fiyatlamaları ve Faiz Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösteriyor; yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor. Bu beklentiler tahvil, döviz ve emtia piyasalarına doğrudan yansıyor.

Tahvil, Dolar ve Altın Cephesinde Son Durum

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün %4,33'e yükseldikten sonra yatay seyrederken, dolar endeksi güçlü kalmayı sürdürüyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,3 artışla 98,6 seviyesinde günü tamamlarken şu sıralarda yüzde 0,2 yukarıda 98,8'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı, Fed'in beklenildiği kadar hızlı indirim yapmayabileceği endişeleri ve Powell'dan gelecek güvercin olmayan tonlama beklentileriyle dün yüzde 0,3 düşüşle 3.338 dolar'a indi; şu sıralarda yüzde 0,2 kayıpla 3.331 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,1 dolar'dan işlem görüyor.

ABD Şirketleri ve Borsa Performansı

Perakende sektöründe Home Depot, Target, Lowe's ve TJX'in ardından Walmart bilançosu açıklandı. Walmart, tarifelerin maliyetleri artırdığına dikkat çekse de yıl geneli için kar ve satış beklentilerini yükseltti. Üç aylık dönemde gelir beklentileri aşarken kar beklentilerin altında kalınca şirket hisseleri yüzde 4,5 düştü.

New York Borsası'nda dün S&P 500 yüzde 0,40, Nasdaq yüzde 0,34 ve Dow Jones yüzde 0,34 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Gelişmeler

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir görüldü. Bugün Jackson Hole'dan gelecek sinyaller, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve Almanya büyüme verileri bölge gündeminin odağında. ECB Başkanı Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey de Jackson Hole'da konuşacak.

ABD ve AB arasında geçen ay uzlaşılan ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detayları paylaşıldı. Anlaşmaya göre AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolar enerji ürünü alacak; Avrupa şirketleri ise ABD'de 600 milyar dolar ek yatırım yapacak.

Avro Bölgesi'nde S&P Global ve HCOB verilerine göre bileşik PMI ağustosta 51,1 ile son 15 ayın en yüksek seviyesine çıktı; imalat PMI 50,5 ile 38 ayın zirvesini görürken hizmet sektörü PMI 50,7'ye geriledi.

Asya borsaları Japonya hariç alıcılı seyrederken; Japonya'da çekirdek TÜFE aylık bazda yavaşlasa da yıllık enflasyon BoJ hedefinin üzerinde kaldı. Nikkei 225 kapanışa yakın yüzde 0,1 düşerken, Şanghay yüzde 0,7, Hang Seng yüzde 0,3 ve Kospi yüzde 0,8 arttı.

BIST 100 Rekor, TCMB Rezervleri Zirvede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puanla rekor seviyeden kapandı. Gün içinde 18 Temmuz 2024'teki rekor 11.252,11'i geçerek 11.334,48 puana ulaştı.

VİOP'ta BIST 30 ağustos vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,13 artışla 12.657,00 puanda işlem gördü.

TCMB toplam rezervleri 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2.145 milyon dolar artışla 176.510 milyon dolar'a çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; üst üste iki haftada rekor kırıldı.

Dolar/TL dün 40,9320'den kapanırken, bankalararası piyasada açılışta yüzde 0,2 yukarıda 41,0120'den işlem görüyor.

Makro Veriler ve Jeopolitik Gelişmeler

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ağustos ile biten haftada 235 bin'e çıkarak beklentileri aştı. İmalat PMI ise ağustosta 53,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında Ukrayna'nın Rusya karşısında kazanma şansının olmadığını iddia etti ve eski Başkan Joe Biden'ı eleştirdi.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Piyasalar bugün şu verileri izleyecek:

09.00 Almanya, 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal hizmetler güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuşacak