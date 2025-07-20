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Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde Gerçekçi Eğitimler Başladı

Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi, askeri personelin eğitimine yenilikçi bir yaklaşım sunarak gerçek koşulları simüle ediyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:28
Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde Gerçekçi Eğitimler Başladı

Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde Gerçekçi Eğitimler Başladı

Havelsan ana yükleniciliğinde kurulan Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde, askeri personelin eğitimine yönelik önemli bir yenilik sunuyor. Bu merkez, askeri personelin karşılaşabileceği her türlü olumsuz duruma müdahale yeteneğini artırmaya yönelik tasarlandı.

Türk savunma sanayisinin eğitim teknolojilerine yönelik yenilikçi projelerinden biri olan bu merkez, operasyonel eğitimlerin gerçekçi bir ortamda gerçekleşmesini sağlıyor. Merkez, çatışma bölgelerinde yaşanabilecek görsel ve işitsel unsurları, örneğin barut ve yanık kokuları gibi detaylarla zenginleştiriyor. Ayrıca, ani sıcaklık değişiklikleri ve iklimsel zorluklar da personelin dayanıklılığını artırmak için simüle ediliyor.

Eğitim Programı Detayları

Jandarma Sağlık Astsubay Kıdemli Üstçavuş Melih Zıhlı, eğitim programının Kasım 2023'ten itibaren faaliyete geçtiğini belirtti. Merkezde iki aşamalı bir eğitim sisteminin uygulandığını ifade eden Zıhlı, ilk aşamanın Türkiye genelindeki 18 hastanede gerçekleştirilen teorik ve pratik acil tıbbi müdahale eğitimi olduğunu söyledi. İkinci aşamada ise simülasyon eğitimlerinin yapıldığını vurguladı.

Kursiyerlerin eğitimleri başarıyla tamamlayabilmeleri için uygulamalı derslerin en az yüzde 95'ine katılmaları gerekmektedir. Başarılı olan personel, Sağlık Bakanlığı tarafından 4 yıl geçerli belgelerle ödüllendiriliyor.

Canlı Simülasyon Ortamı

Yaralı simülatörleri ve gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı eğitimlerde, muharebe ve operasyon ortamları gerçekçi bir şekilde canlandırılmaktadır. Zıhlı, kapalı simülasyon alanının eksi 10 dereceye kadar soğutulabildiğini belirtirken, ateşli silah yaralanmaları ve el yapımı patlayıcı yaralanmaları gibi durumların simüle edilebildiğini söyledi.

Açık simülasyon alanında ise helikopter ve zırhlı araçlarla yaralı tahliye senaryoları canlandırılıyor. Bu eğitimler, personelin acil durumlarda hayatta kalma metodlarını etkin bir şekilde uygulama yeteneğini kazandırmayı hedefliyor.

Yerli Teknolojilerle Donatılmış Eğitim Merkezi

Merkezin, Jandarma Genel Komutanlığı’nın bütçesiyle hayata geçirildiğini ve HAVELSAN tarafından koordine edildiğini bildiren Zıhlı, projede yerli teknolojilerin ön plana çıkarıldığını belirtti. Bu sayede, Jandarma Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi, Türkiye’de ve bölgede benzer eğitim merkezleri arasında örnek gösterilmektedir.

Jandarma Uzman Çavuş Ömer Sondoğan, muharip sıhhiye personelinin aldığı eğitimin önemine değinerek, bu eğitimlerin insan hayatına dokunan görevlerde kendilerine güven verdiğini ifade etti. Sondoğan, çatışma alanında acil tıbbi müdahaleye yönelik yetenek kazandıran bu eğitimlerin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Türk savunma sanayisi, eğitim teknolojilerine yönelik yenilikçi bir projeye daha imza attı....

Türk savunma sanayisi, eğitim teknolojilerine yönelik yenilikçi bir projeye daha imza attı. HAVELSAN'ın ana yükleniciliğinde kurulan Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri personelin eğitimi için kullanılmasına başlandı.

Türk savunma sanayisi, eğitim teknolojilerine yönelik yenilikçi bir projeye daha imza attı....

Türk savunma sanayisi, eğitim teknolojilerine yönelik yenilikçi bir projeye daha imza attı. HAVELSAN'ın ana yükleniciliğinde kurulan Jandarma Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nin, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri personelin eğitimi için kullanılmasına başlandı.

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