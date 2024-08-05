Japon Nikkei 225 Endeksinde Rekor Düşüş Yaşandı

Rekor Düşüş: Nikkei 225 Endeksi

Japonya'nın borsa göstergesi olan Nikkei 225, Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından uygulanan sıkı para politikası ve dünya genelinde artan resesyon endişeleri yüzünden tarihi bir düşüş kaydetti.

Devre Kesici Uygulandı

Cumartesi günü açılışta %5,8'lik bir kayıpla başlayan Nikkei 225, ilerleyen zamanlarda %12,40 oranında değer kaybı yaşayarak 31.458 puana geriledi. Bu değer kaybı, 1987 yılındaki "Kara Cuma"dan bu yana en büyük düşüş olarak tarihe geçti.

ABD'de Resesyon Endişeleri

ABD'de artan resesyon korkuları, global piyasalarda sert satış baskısına neden oldu. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında 46,8 seviyesine düşerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.

BoJ'un Sıkı Para Politikası

Analistler, BoJ'un geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranını %0,25'e çıkarma ve devlet tahvil alımlarını azaltma kararının, piyasalardaki olumsuz etkilere katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan, BoJ, 2016 yılından beri uyguladığı negatif faiz politikası ile yenin güçlenmesinin ülkenin ihracatına zarar vermesini engellemeye çalışırken, bu ayki toplantısında %0,25 oranında bir faiz artışına gitmişti. Ülke içinde yaşanan hızlı ücret artışlarının yanı sıra ekonomik durgunluk endişeleri, piyasalardaki dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.