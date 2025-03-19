Japonya Merkez Bankası Faiz Kararını Sabit Tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa beklentilerine paralel olarak politika faiz oranını yüzde 0,50 seviyesinde sabit bıraktı. Para politikası toplantısının ardından faiz kararı duyuruldu.

Oy birliği ile alınan bu kararla, kısa vadeli faiz oranının yüzde 0,50 seviyesinde kalmasına karar verildi. Karar metninde ise Japonya ekonomisinde kısmen zayıflık gözlemlense de orta düzeyde bir toparlanma yaşandığı belirtildi. Şirket karlarındaki iyileşme ile birlikte sabit sermaye yatırımlarında artış eğiliminin gözlemlenmesi, olumlu bir gelişme olarak ifade edildi.

Metinde, enflasyon beklentilerinin ılımlı bir şekilde arttığına dikkat çekildi. Ayrıca Japonya'nın, potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyüme performansını sergilemesinin olası olduğu vurgulandı.

Finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin dikkatle izleneceği, bu durumun Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatlar üzerindeki etkilerinin takip edileceği ifade edildi. Özellikle, firmaların davranışlarının son dönemde ücret ve fiyat artışlarına yönelmesiyle, döviz kuru gelişmelerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin geçmişe göre arttığı değerlendirildi.