Johnson & Johnson, Intra-Cellular Therapies'i 14,6 Milyar Dolarla Satın Alıyor

Johnson & Johnson, Intra-Cellular Therapies'i 14,6 milyar dolara satın alarak nörobilim alanındaki pozisyonunu güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 19:26
Johnson & Johnson, Intra-Cellular Therapies'i 14,6 Milyar Dolarla Satın Alıyor

ABD merkezli büyük ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson, nörobilim alanındaki etkisini artırmak amacıyla Intra-Cellular Therapies'i yaklaşık 14,6 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Yapılan duyuruda, merkezi sinir sistemi hastalıklarına yönelik tedavilere odaklanan Intra-Cellular Therapies'in tüm hisselerinin, hisse başına 132 dolar nakit ile satın alınması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Satın alma işleminin toplam değerinin yaklaşık 14,6 milyar dolar olduğu ifade edilerek, bu anlaşmanın Johnson & Johnson’ın, Intra-Cellular Therapies'in şizofreni ve bipolar bozuklukla ilişkili depresyon tedavilerine yönelik ürünü portföyüne katması anlamına geldiği vurgulandı.

Ayrıca, Intra-Cellular Therapies'in Aralık 2024'te majör depresif bozukluk tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne yeni bir ilaç başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Johnson & Johnson'ın bu önemli satın alma işleminin bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ancak, işlemin gerçekleştirilmesi için düzenleyici onayların ve Intra-Cellular Therapies'in hissedarlarının onayının alınması gerekecek.

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