Jupiter: Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarı Almanya'da faaliyete geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın Jülich şehrinde bugün açılışı yapılan yeni Jupiter süper bilgisayarının, saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Jupiter'in saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirebildiği ve bunun bir milyon modern akıllı telefon kapasitesinin toplamına eşdeğer bir hesaplama gücü sağladığı belirtildi. Sistem ayrıca, Avrupa'nın yüksek performanslı hesaplama alanında üst sıralara tırmanmasını sağlayarak Avrupa'nın en güçlü ve dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı konumuna yerleştiği kaydedildi.

Yenilenebilir enerji kullanıyor

Açıklamada, Jupiter'in performans ile sürdürülebilirliği bir araya getirdiğine vurgu yapıldı. Sistem tamamen yenilenebilir enerji ile çalışıyor ve son teknoloji soğutma ile enerji yeniden kullanımı özelliklerine sahip olduğu ifade edildi.

İklim araştırmaları ve yapay zeka için güçlü altyapı

Jupiter sayesinde Avrupa genelindeki araştırmacılar daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabilecek. Sistem, yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini ve uygulamasını destekleyecek ve üretken yapay zeka ile yeni nesil dijital teknolojiler için büyük dil modellerini eğitecek gelecekteki yapay zeka fabrikalarına katkı sunacak.

Haberde ayrıca Jupiter'in, Avrupa'nın yapay zeka giga fabrika ağını geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu ve sisteme Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla, AB ve Almanya tarafından 500 milyon avroluk ortak yatırım yapıldığı vurgulandı.