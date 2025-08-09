DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.756.810,09 -0,15%

Kadın Girişimci Esra Hasnalçacı, 35 Ülkeye Tekstil İhracatı Yapıyor

Kayseri'deki kadın girişimci Esra Hasnalçacı, devraldığı işletmeyi 35 ülkeye ihracat yapan bir fabrikaya dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:57
Kadın Girişimci Esra Hasnalçacı, 35 Ülkeye Tekstil İhracatı Yapıyor

Kayseri'den Dünya Pazarına

Kayseri'de yaşayan Esra Hasnalçacı, 24 yaşında babasından devraldığı tekstil atölyesini, 35 ülkeye ihracat yapan bir fabrikaya dönüştürerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kadın istihdamını artırıyor.

Babasının Mirasını Geliştiriyor

İstanbul'da faaliyet gösteren atölyeyi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyan Hasnalçacı, kardeşi Kübra ile birlikte zaman içerisinde işletmeyi büyüttü. Devletten aldığı desteklerle daha fazla işçi istihdam edinerek, birçok satış ofisi açmayı başardı.

Yurt Dışı Pazarında Başarı

Esra Hasnalçacı, Gürkar Tekstil adı altında Türkiye genelinde dış giyim, pantolon, aksesuar ve denim bayisi olan 50 mağaza ile ön plana çıkıyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kurumların destekleri sayesinde ekipman temin edip, Türkiye İş Kurumu katkılarıyla personel alarak fabrikasını büyütmeyi başardı.

Büyük Markalarla İşbirliği

Ürettikleri konfeksiyon ürünlerinin birçok ünlü marka tarafından da tercih edildiğine dikkat çeken Hasnalçacı, aylık 65 bin ürün dikim ve 120 bin yıkama kapasitesine sahip 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının gururunu yaşıyor.

Kadın İstihdamına Önem Veriyor

Sektördeki zorlu şartlarına rağmen kadın olmanın ekonomik katkısının önemine vurgu yapan Esra Hasnalçacı, "Büyük markalarla Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Rusya, Belçika ve Fransa'da iş yapıyoruz. Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin hepsinde varız. İşletmemizde çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor" dedi.

Gelecek Hedefleri

Hasnalçacı, konfeksiyon üretiminde ilk 10 firma arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren...

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren kadın girişimci, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren tekstil atölyesini 24 yaşındayken babası Celal Hasnalçacı'dan devralan Esra, kardeşi Kübra ile zaman içerisinde atölyeyi geliştirdi. Esra Hasnalçacı, tekstil atölyesini İstanbul'dan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyarak fabrikaya dönüştürdü.

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren...

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren kadın girişimci, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren tekstil atölyesini 24 yaşındayken babası Celal Hasnalçacı'dan devralan Esra, kardeşi Kübra ile zaman içerisinde atölyeyi geliştirdi. Esra Hasnalçacı, tekstil atölyesini İstanbul'dan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyarak fabrikaya dönüştürdü.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Avrupa'ya Gaz Tedarikinde Yeni Fırsatlar Sunuyor
2
ENAG açıkladı: Haziran ayında enflasyon 4,27 arttı!
3
Bakan Uraloğlu'dan Kapadokya Havalimanı İnşaatına Ziyaret
4
Türkiye ve Senegal Arasındaki Ticaret Hacmi İş Forumunda Masaya Yatırıldı
5
Türkiye ve Senegal Arasındaki Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolarhedefleniyor
6
Bakan Uraloğlu, Tarihi Avanos Köprüsü'nü Hizmete Açıkladı
7
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 3 Yılda 75 Milyar Metreküp Doğal Gaz Keşfetti

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı