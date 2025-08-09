Kadın Girişimci Esra Hasnalçacı, 35 Ülkeye Tekstil İhracatı Yapıyor

Kayseri'den Dünya Pazarına

Kayseri'de yaşayan Esra Hasnalçacı, 24 yaşında babasından devraldığı tekstil atölyesini, 35 ülkeye ihracat yapan bir fabrikaya dönüştürerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kadın istihdamını artırıyor.

Babasının Mirasını Geliştiriyor

İstanbul'da faaliyet gösteren atölyeyi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyan Hasnalçacı, kardeşi Kübra ile birlikte zaman içerisinde işletmeyi büyüttü. Devletten aldığı desteklerle daha fazla işçi istihdam edinerek, birçok satış ofisi açmayı başardı.

Yurt Dışı Pazarında Başarı

Esra Hasnalçacı, Gürkar Tekstil adı altında Türkiye genelinde dış giyim, pantolon, aksesuar ve denim bayisi olan 50 mağaza ile ön plana çıkıyor. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi kurumların destekleri sayesinde ekipman temin edip, Türkiye İş Kurumu katkılarıyla personel alarak fabrikasını büyütmeyi başardı.

Büyük Markalarla İşbirliği

Ürettikleri konfeksiyon ürünlerinin birçok ünlü marka tarafından da tercih edildiğine dikkat çeken Hasnalçacı, aylık 65 bin ürün dikim ve 120 bin yıkama kapasitesine sahip 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının gururunu yaşıyor.

Kadın İstihdamına Önem Veriyor

Sektördeki zorlu şartlarına rağmen kadın olmanın ekonomik katkısının önemine vurgu yapan Esra Hasnalçacı, "Büyük markalarla Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Rusya, Belçika ve Fransa'da iş yapıyoruz. Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin hepsinde varız. İşletmemizde çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor" dedi.

Gelecek Hedefleri

Hasnalçacı, konfeksiyon üretiminde ilk 10 firma arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren kadın girişimci, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İstanbul'da faaliyet gösteren tekstil atölyesini 24 yaşındayken babası Celal Hasnalçacı'dan devralan Esra, kardeşi Kübra ile zaman içerisinde atölyeyi geliştirdi. Esra Hasnalçacı, tekstil atölyesini İstanbul'dan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyarak fabrikaya dönüştürdü.

