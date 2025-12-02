Kadın Mühendisler Samsun’un İkiz Dönüşümünde Öncü Rol

Endüstri 4.0, yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında yetişen kadın mühendisler, Samsun’un ve bölgenin ikiz dönüşüm sürecinde önemli katkılar sunuyor. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan iş birliğiyle hayata geçirilen adımlar, yerel sanayinin dijital ve operasyonel dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Kadın Mühendis Okulu kuruldu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda kurulan Kadın Mühendis Okulu programı, kadın mühendislerin sanayi ve teknoloji alanlarında etkin roller üstlenmesini amaçlıyor. Nisan ayında başlayan program kapsamında 15 kadın mühendis, 4 hafta süren eğitimde 20 farklı başlık altında yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında ders aldı. Eğitimler saha uygulamaları, sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle desteklendi.

5 OSB’de 10 haftalık saha uygulaması

Katılımcılara ayrıca YODA Analizi Eğitimi verildi; böylece işletmelerin organizasyonel olgunluk düzeylerini ölçme ve sürekli iyileştirme yeteneği kazandırıldı. Kadın mühendisler, Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki 5 işletmete yürütülen Öğren-Dönüş Projeleri kapsamında toplam 10 hafta süren saha uygulamalarında görev aldı. Saha çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Merkez OSB, Bafra OSB, Kavak OSB ve Merzifon OSBde gerçekleştirildi.

Program mezunlarına istihdam kapısı

Eğitim sürecinin sonunda kursiyerlerin kariyer gelişimine yönelik teknik ziyaretler yapıldı. Mezunlardan 7’si Samsun Gıda OSB, Samsun Yeni OSB, Havza, Kavak, Çarşamba, Yakakent ve Bafra OSBlerde "Yalın Üretim ve İş Geliştirme Sorumlusu" olarak istihdam edildi. Ayrıca 1 mühendis Samsun Model Fabrikada, 1 mühendis uluslararası bir e-ticaret firmasında, 3 mühendis ise bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren özel işletmelerde göreve başladı. 22 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde Kadın Mühendis Okulu’nun ikinci dönem lansmanı yapıldı ve farklı mühendislik branşlarından 17 yeni kadın mühendis adayı programa kabul edildi.

"Kuzeyin Dijital Yıldızları" ile dijital yetkinlik artışı

Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü kapsamında OKA tarafından hayata geçirilen diğer çalışma Kuzeyin Dijital Yıldızları programı oldu. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan 50 kadın katılımcı, IIBA standartlarına uygun Uluslararası İş Analizi, Veri Analizi, Veri Görselleştirme ve güncel teknolojik araçlar üzerine toplam 75+ saatlik eğitim aldı. Eğitimler çevrim içi ve yüz yüze yürütüldü; içeriklerde Power BI ve SQL gibi teknik araçlara yer verildi.

Vizyon atölyeleri ve mentörlük

Samsun’daki Vizyon Atölyesi kapsamında katılımcıların liderlik, öz bilinç, öz denetim ve vizyon geliştirme konularındaki yetkinlikleri güçlendirildi. Program, iş dünyası temsilcileriyle buluşmalar ve birebir mentörlüklerle desteklenerek katılımcıların iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırdı.

Somut sonuçlar

Haziran sonunda tamamlanan programda 44 kadın sertifika almaya hak kazandı ve bunlardan 14’ü çeşitli sektörlerde istihdam edildi. Bu iki program, bölgedeki kadın mühendislerin hem teknik hem de liderlik kapasitelerini artırarak Samsun ve çevresindeki ikiz dönüşüm hedeflerine katkı sağlıyor.

