Kadınlara 4000 TL yardım yapılacağı konusunda Bakanlık'tan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara sağlanacak maddi desteklerle ilgili önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN KADINLARA DESTEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınlara 4 bin TL maddi destek verileceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakanlık böyle bir şeyin gerçek olmadığını ve internet sitelerinin tıklanma almak için yayınlandığını paylaştı. Bakanlık konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;





'Bazı basın yayın organlarında paylaşılan çalışan veya ev hanımı başvuran bütün kadınlara 4 bin TL yardım iddiaları doğru değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın böyle bir yardımı yoktur. Dijital medyada resmi kurum yetkililerinin açıklamaları dışında tıklanma ya da dolandırıcılık amacıyla yapılan paylaşımlara itibar etmeyin.'