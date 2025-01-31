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KAGİDER Toplantısında Kadın Girişimciliği Destekleyen Stratejiler Paylaşıldı

KAGİDER, ocak ayı toplantısında Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ile kadın girişimciliğin desteklenmesine dair projeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:04
KAGİDER Toplantısında Kadın Girişimciliği Destekleyen Stratejiler Paylaşıldı

KAGİDER'den Kadın Girişimciliğe Destek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), ocak ayı toplantısında Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper'i ağırladı. Toplantının açılışını KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu yaparken, 2025 hedefleri ve projeler hakkında bilgi verdi.

2025 Hedefleri ve Projeler

Bezircioğlu, 10-15 Mart 2025'te Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komitesi toplantıları için New York'a gideceklerini belirtti. Bu toplantının, kadın girişimcilerin küresel fırsatlar sunan önemli bir platform olduğunu vurgulayan Bezircioğlu, Türkiye’nin iş dünyasında kadınların rolünü güçlendirmek için adımlar atacaklarını ifade etti.

Ayrıca, KAGİDER'in JP Morgan iş birliğiyle yürüttüğü ve 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefleyen "2000 Kadın Girişimci Akselerasyon Programı" sayesinde finansal okuryazarlık ve iş geliştirme konularında önemli destekler sağlanacağına da değindi. Bezircioğlu, Gaziantep Belediyesi ile yapılan işbirliğiyle kadın girişimciler için sağlam bir network oluşturma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uluslararası Etkinlikler ve Katılımlar

Bezircioğlu, ayrıca Mayıs ayında Londra’da, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yıllık Toplantıları’na katılacaklarını ve temmuz ayında Berlin'de düzenlenecek olan Globewomen Summit'te yer alacaklarını bildirdi. Kasım ayında ise Atina'daki 72. FCEM Dünya Kongresi'ne katılacaklarını belirtti.

Cenk Alper'den Girişimcilik Vurgusu

Toplantıda bir konuşma yapan Cenk Alper, "Sosyal Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Özel Sektör Öğretisi" temasıyla eğilerek özel sektörün girişimcilik ekosistemine olan katkılarımızı vurguladı. Kadın girişimciliğini destekleyen projelere yatırım yapma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Yeni Ekosistem ve Sosyal Girişim Modelleri

Alper, son 5 yıldır yeni bir ekosistem inşa ettiklerini belirterek, Türkiye çapında gençlere ve girişimcilere inovasyon ile teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlamak istediklerini dile getirdi. Bu kapsamda başlattıkları Sabancı Gençlik Seferberliği ile önümüzdeki üç yıl içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, teknoloji ve etki merkezleri açmayı planladıklarını kaydetti.

Cenk Alper, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir yere sahip olmaları için fırsat eşitliğini savunduklarını sözlerine ekledi.

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