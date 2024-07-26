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Kağıt İthalatında Yeni Tarife Kontenjanı Düzenlemeleri

İthalatında bazı kağıt türleri için yeni tarife kontenjanı esasları belirlendi. Bakanlık detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:09
Kağıt İthalatında Yeni Tarife Kontenjanı Düzenlemeleri

Kağıt İthalatı İçin Yeni Düzenleme

Bazı kağıt türlerinin ithalatına yönelik yeni tarife kontenjanı uygulama esasları belirlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle birlikte, bu konuda önemli adımlar atıldı.

Tarife Kontenjanı ve Uygulama Süreci

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, belirli kağıt türleri için 3 yıl süreyle korunma önlemleri getirildi. Ayrıca, gelişme yolundaki ülkelerin muaf tutulması amacıyla 30 bin 624 tonluk bir tarife kontenjanı tanımlandı.

Kontenjan Dağıtımı ve Başvurular

Tebliğe göre, her bir ülke veya gümrük bölgesinden gelen eşya için bu kontenjanın miktarı 10 bin 208 ton ile sınırlı olacak. Üreticiler, tarife kontenjanı taleplerini Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik imza ile gerçekleştirebilecekler.

İthal Lisansları Hakkında Bilgiler

Her bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 400 tonu aşamayacak ve mevcut ithalat lisansları devredilemeyecek. Bu düzenlemelerin 28 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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