Kahramanmaraş, Turizm Değeriyle Öne Çıkacak

Kahramanmaraş, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle dikkat çeken bir kent olarak, turizm rotalarına eklenmek için çalışma yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan şehir tanıtımlarının yeni durağı olarak belirlenen Kahramanmaraş'ta, "Türk Hava Yolları ve Turizm Paydaşları Lansman Toplantısı" ile "Kahramanmaraş'ta Turizmin Geleceği ve Farkındalığı" konulu panel yarın düzenlenecek.

Turizm sektörünün temsilcileri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının bir araya geleceği bu etkinlikte, Başkonuş Yaylası, Andırın Yaylaları, tarihi kaleler, Menzelet Gölü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Germanicia Mozaikleri ve Ali Kayası Cam Terası gibi önemli noktalar gezilecek. Katılımcılar doğa yürüyüşlerinin ardından Kahramanmaraş mutfağını tanıma fırsatı bulacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kirişci, Kahramanmaraş'ın tabiatı, kültürü, edebiyatı ve sanatıyla zengin bir şehir olduğunu belirtti.

Kirişci, "Bu toplantı, şehrin turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için bir fırsat olacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve ilgili ekiplerin katılacağı bu toplantıda, Kahramanmaraş’a hava yoluyla ulaşımın artırılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Türk Hava Yolları uçaklarındaki Skylife dergisi, broşür ve tanıtım filmlerinde Kahramanmaraş'ın tarihi ve turizm zenginliklerinin yer alacağını belirterek, bu sayede kentin uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

Ayrıca, Kahramanmaraş'ın "edebiyatın başkenti" olarak tanınması gerektiğini ifade eden Kirişci, kentin yerli ve yabancı misafirleri ağırlayabilecek tüm donanımlara sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın turizm rotalarına eklenmesi için çalışma yapılıyor. (Arşiv)

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın turizm rotalarına eklenmesi için çalışma yapılıyor. (Arşiv)