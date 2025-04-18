DOLAR
38,18 -0,44%
EURO
43,55 -0,11%
ALTIN
4.083,78 -0,62%
BITCOIN
3.229.205,09 0,61%

Kahramanmaraş, Turizm Değeriyle Öne Çıkacak

Kahramanmaraş, turizm sektörüne tanıtılmak için büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Şehrin potansiyeli gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:01
Kahramanmaraş, Turizm Değeriyle Öne Çıkacak

Kahramanmaraş, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle dikkat çeken bir kent olarak, turizm rotalarına eklenmek için çalışma yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan şehir tanıtımlarının yeni durağı olarak belirlenen Kahramanmaraş'ta, "Türk Hava Yolları ve Turizm Paydaşları Lansman Toplantısı" ile "Kahramanmaraş'ta Turizmin Geleceği ve Farkındalığı" konulu panel yarın düzenlenecek.

Turizm sektörünün temsilcileri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının bir araya geleceği bu etkinlikte, Başkonuş Yaylası, Andırın Yaylaları, tarihi kaleler, Menzelet Gölü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Germanicia Mozaikleri ve Ali Kayası Cam Terası gibi önemli noktalar gezilecek. Katılımcılar doğa yürüyüşlerinin ardından Kahramanmaraş mutfağını tanıma fırsatı bulacak.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın turizm potansiyelini üst seviyeye çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Kirişci, Kahramanmaraş'ın tabiatı, kültürü, edebiyatı ve sanatıyla zengin bir şehir olduğunu belirtti.

Kirişci, "Bu toplantı, şehrin turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için bir fırsat olacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve ilgili ekiplerin katılacağı bu toplantıda, Kahramanmaraş’a hava yoluyla ulaşımın artırılması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kirişci, Türk Hava Yolları uçaklarındaki Skylife dergisi, broşür ve tanıtım filmlerinde Kahramanmaraş'ın tarihi ve turizm zenginliklerinin yer alacağını belirterek, bu sayede kentin uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

Ayrıca, Kahramanmaraş'ın "edebiyatın başkenti" olarak tanınması gerektiğini ifade eden Kirişci, kentin yerli ve yabancı misafirleri ağırlayabilecek tüm donanımlara sahip olduğunu söyledi.

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği...

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın turizm rotalarına eklenmesi için çalışma yapılıyor. (Arşiv)

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği...

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kesişim noktasında yer alan, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri, inanç turizmi, kültürel mirası ve gastronomisiyle öne çıkan Kahramanmaraş'ın turizm rotalarına eklenmesi için çalışma yapılıyor. (Arşiv)

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SPK, Jandarma'ya Finansal Okuryazarlık Semineri Düzenledi
2
TÜRSAB ve KITSAB KKTC'de Turizm Tanıtım Etkinliği Düzenledi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan DOKAP'a Vurgu: 158 Proje ile Bölgenin Refahını Artıracağız
4
Yaş Meyve Sebze Sektörünün İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı
5
Antalya'da 2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi Başladı
6
ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Ekonomik Boykot Uyarısı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!