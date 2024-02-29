Kahvaltılık ürünleri yarı fiyatına düşüyor! Migros marketler duyurdu

Migros marketlerde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara harika haber verildi. Kahvaltılık ürünlerde birbirinden farklı fırsatlarla ve kampanyalarla uygun fiyatlı ürünleri yakalayabileceksiniz. 143 farklı ürünün satışa çıkartıldığı bu kampanya doğrultusunda, sizler de uygun fiyata kahvaltılık ürünleri satın almak istiyorsanız; kesinlikle kaçmaz nitelikteki bu ürünlere göz atmalısınız! İşte yüzde 50varan indirim kampanyasıyla satışa çıkartılan 143 farklı kahvaltılık ürünün detayları…

143 TANE KAHVALTILIK ÜRÜNÜNDE %50’YE VARAN İNDİRİM

Birbirinden farklı kahvaltılık ürünlerinde indirim kampanyası bekliyorsanız, Migros marketler sizlere harika kampanyanın fırsatını duyurdu. %50’ye varan indirim kampanyasıyla çay, kahve, sucuk, tost peyniri, süt reçeli, fındık ezmesi, çikolata, salam, pastırma, çay gibi ürünleri sudan ucuz fiyata satın alabileceksiniz. Eğer uygun fiyatlarla sepetinize birden fazla ürün eklemek istiyorsanız; bu fırsat kesinlikle kaçmaz! Dilerseniz Migros sanal market üzerinden dilerseniz de Migros market şubelerinden bu indirimden yararlanabilirsiniz. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı kahvaltılık ürünleri…



