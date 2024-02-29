Kahvaltılık ürünleri yarı fiyatına düşüyor! Migros marketler duyurdu

Migros marketlerde indirim kampanyası bekleyen vatandaşlara harika haber verildi. Kahvaltılık ürünlerde birbirinden farklı fırsatlarla ve kampanyalarla uygun fiyatlı ürünleri yakalayabileceksiniz. 143 farklı ürünün satışa çıkartıldığı bu kampanya doğrultusunda, sizler de uygun fiyata kahvaltılık ürünleri satın almak istiyorsanız; kesinlikle kaçmaz nitelikteki bu ürünlere göz atmalısınız! İşte yüzde 50varan indirim kampanyasıyla satışa çıkartılan 143 farklı kahvaltılık ürünün detayları…
143 TANE KAHVALTILIK ÜRÜNÜNDE %50’YE VARAN İNDİRİM
Birbirinden farklı kahvaltılık ürünlerinde indirim kampanyası bekliyorsanız, Migros marketler sizlere harika kampanyanın fırsatını duyurdu. %50’ye varan indirim kampanyasıyla çay, kahve, sucuk, tost peyniri, süt reçeli, fındık ezmesi, çikolata, salam, pastırma, çay gibi ürünleri sudan ucuz fiyata satın alabileceksiniz. Eğer uygun fiyatlarla sepetinize birden fazla ürün eklemek istiyorsanız; bu fırsat kesinlikle kaçmaz! Dilerseniz Migros sanal market üzerinden dilerseniz de Migros market şubelerinden bu indirimden yararlanabilirsiniz. İşte indirimli şekilde satışa çıkartılan bazı kahvaltılık ürünleri…
- Cafe Crown Selection Mocha 22 G
- Polonez Tütsülenmiş Piliç Jumbo Sosis 320 G
- Lipton Tek Dem Tekli 1.9 G
- Aytaç Hindi Mangal Sucuk 280 G
- Nescafe Gold Ekonomik Paket 200 G
- Pınar Kahvaltı Keyfi Tost Peyniri 600 G
- Ülker Çokokrem Pet Fındık Ezmesi 350 G
- Aytaç Şipşak Piliç Mini Kokteyl Sosis 170 G
- Ganik Fındıklı Süt Reçeli 270 G
- Polonez Macar Salam 90 G
- Fora Light Zeytin 430 G 141-180 Ad/Kg
- Özlem Dana Pastırma Çemeni Sıyrılmış 100 G
- Doğuş Rize Çay 1000 G
- Koska Üzüm Pekmezi 700 G ( Bidon )
- Koska Tahin 550 G ( Bidon )
- Bahçıvan Cheddarlı Rende Peynir 200 G
- Koska Sade Helva Paket 500 G
- Pınar Krem Peynir Cheddarlı 270 G
- Bahçıvan Laktozsuz Yarım Yağlı Dilimli Beyaz Peynir 420G
- Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 300 G
- Antebella Antep Fıstığı Kreması 200 G
- Jif Creamy Yer Fıstığı Ezmesi 454 G
- Özlem Dana Füme Kuru Et 100G
- Cem Ayvalık Taş Kırma Zeytin 291 - 350 Ad/Kg
- Nestle Gold Corn Flakes Kakao Aromalı Mısır Gevreği 310g