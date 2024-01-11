Kahvaltılık ürünlerim bitti ne yapacağım diyenler koştur koştur Migros’a gidiyor! Yüzde 50’ye varan indirim başladı

Migros marketler yine vatandaşların yüzlerini güldürecek kampanyaya imza attı. Her evin vazgeçilmez öğünlerinden olan kahvaltılık ürünlerinde yeni bir indirim kampanyası imza atan Migros marketler, %50’ye varan indirim kampanyası ile vatandaşlara bir çok ürünü sunduğunu duyurdu. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar diledikleri ürünü %50 - %40 oranında indirimlerle satın alabilecek. Eğer evinizde zeytin, salam, çikolata, kaşar peyniri, inek peyniri, beyaz peynir, süzme peynir, çay, pastırma, sosis, sucuk gibi ürünler bittiyse hemen koştur koştur alışveriş sepetini alıp Migros marketlere gidebilirsiniz. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası...

PASTIRMA %50 İNDİRİMLE, ÇAYLAR İSE %40 İNDİRİMLE MIGROS MARKETLERDE

Migros marketlerin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda Erşan dilimli çemeni sıyrılmış dana pastırma %50 indirimle 250 TL’den 125 TL’ye düşüyor. Bu ürünün yanı sıra yüzdelik olarak indirimi en yüksek ürünler arasında ise çay seçenekleri yer alıyor. Doğadan poşet çayları, tek demleme çayları, bitki çayları gibi ürünler %40 indirimli şekilde Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Bu ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar eğer Money bonus ya da Money karta sahip ise birbirinden farklı indirim kampanyalarından anında yararlanabilecekler.





SUCUK, KAŞAR PEYNİRİ, BEYAZ PEYNİR, ZEYTİN, ÇİKOLATA, SALAM HEPSİ BİRBİRİNDEN FARKLI İNDİRİMLERLE SİZİ BEKLİYOR

Migros Marketler kahvaltılık ürünleri azalan ya da kahvaltılık ürünleri stoklamak isteyenler için başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda yok fiyatına bir çok kahvaltılık ürünün satışa çıkartıyor. Migros marketlerin başlattığı bu kampanya ile Aytaç hindi mangal sucuk 280 gr %33 indirimle 113 TL’den 75,90 TL’ye, Tahsildaroğlu olgunlaştıılmış klasik inek peyniri %31 indirimli 109 TL’den 74,90 TL’ye, Ülker Çokonat kakaolu fındık kreması 650 gr %28 indirimli 124,50 TL’den 89,90 TL’ye, Bahçıvan tam yağlı probiyotik süzme beyaz peynir %26 indirimli 80 TL’den 59,90 TL’ye, Namet kokteyl sosis kilogram %26 indirimle 430 TL’den 319 TL’ye, Pınar illaki dana sucuk 240 gr 172,50 TL’den 129 TL’ye kadar düşecek. Bu ürünlerin yanı sıra yine çay, bal, zeytin, pekmez, reçel, kahvaltılık gevrekler, fıstıklı salam, macar salam gibi ürünlerde de indirim söz konusu.





MİGROS MARKETLER İNDİRİMLİ KAHVALTIK ÜRÜNLERİ TAM LİSTE