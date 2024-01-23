Kahvaltılıklarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Sucuk, çay, beyaz peynir, reçel hepsi indirimde
Migros marketler kahvaltılıklarda yüzde 50 oranında indirim kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda salam, sucuk, sosis, çay, peynir, suda çözünen vitaminler gibi bir çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Sizler de Migros marketlerin başlatmış olduğu yüzde 50 oranına yakın indirim kampanyasından yararlanmak istiyorsanız; hemen Migros sanal marketlere göz atabilirsiniz! İşte detaylar...
Migros marketler başlatmış olduğu kampanyalarla isminden sıklıkla söz ettirirken yeni bir kahvaltılık kampanyasına imza atarak ortalığı yıktı geçti. Kahvaltılık ürünlerinde %50’ye varan indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda macar salam, fıstıklı sağlam %50 indirimle satışa çıkartıldı Sucuk sosislerde ise %40 oranına varan indirim kampanyası söz konusu. Sucuk salam ürünlerin yanı sıra çay, beyaz peynir, reçel, sürme çikolatalar, ezmeler, suda çözünen vitaminler de %30 oranına varan indirim kampanyası ile Migros marketlerde satışa çıkartıldı. Migros marketlerden yapacak olduğunuz alışverişin şimdi tam zamanı! İşte Migros marketler indirim kampanyasının detayları...
SALAMLAR %50, SUCUK VE SOSİSLER %38 VE 36 İNDİRİMDE
Eğer uygun fiyatlara salam, sosis, sucuk, füme et satın almak istiyorsanız Migros marketlerden sizler için özel harika bir kampanya duyuruldu. Kampanya doğrultusunda %50 indirim kampanyasıyla bir çok ürün uygun fiyatlara satışa çıkartıldı. Kampanya doğrultusunda polen macar salam 90 gr %50 indirimli 105 TL’den 52,90 TL’ye, Polenez fıstıklı salam 90 gr %50 indirimli 105 TL yerine 52,90 TL’ye, Erşan dilimli füme et 120 gr 149,50 TL yerine 89,90 TL’ye, Maret altın seri sucuk 250 gr %38 indirimle 255 TL'den 159 TL’ye, Maret 10'lu sosis 432 gram %36 indirimli 218 TL eden 139 TL’ye düşüyor.
LİPTON ÇAYLAR %30 İNDİRİMLİ SATIŞTA
Migros marketler şarküteri ürünlerinin yanı sıra çay ürünlerinde de indirim kampanyasına imza attı. Lipton marka çayları %30 indirimli şekilde satışa çıkarttı. Demlik çay, poşet çay gibi Lipton ürünleri %30 indirimle yüzde 109 TL’den başlayan fiyatlarla Migros sanal marketlerde yerini aldı. İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan çay ve diğer ürünler...
- Lipton Bardak Poşet Çay Yellow Label 100 137,13 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Demlik Çay 150 Adet 480 G 118,93 TL
- Lipton Earl Grey Bardak Poşet Çay 100'lü 200 G 137,13 TL
- Lipton Yellow Label Demlik Çay 150 Adet 480 G 121,03 TL
- Lipton Doğu Karadeniz Çayı 100'lü Bardak Poşet 200 G 109, 13 TL
- Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 G 139,90 TL
- Ganik Fındıklı Süt Reçeli 270 G 35,90 TL
- Altınkılıç 3 Dilim Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 G 139,90 TL
- Taciroğlu Tam Yağlı Çeçil Peyniri 200 G 64,90 TL
- Pınar Sucuk Mangal Keyfi 300 G 86,90 TL
- Beeo Propolis Damla 20 Ml 187,43 TL
- Beeo Yummy Propolis Fındık Keçiboynuzu 30 G 38,93 TL
- Gold Kremfıstık %100 Fıstık Ezmesı 340 G 74,90 TL
- Beeo Propolis Suda Çözünebilir Damla 20 Ml 187,43 TL
- Beeo Yayla Çiçek Balı- Ham Bal (Hakkari Yöresi) 300 G 224,93 TL