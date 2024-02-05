Kahvede indirim arayanlar başka yere bakmasın! Yüzde 50’ye varan indirim izdiham yarattı

Migros marketler hafta için her gün farklı farklı indirim kampanyalarına imza atarak, bir çok ürünü uygun fiyatlarda satışa çıkartıyor. Özellikle temel gıda ve hijyen ürünlerinde indirim kampanyalarını duyuran Migros market bu sefer kahve severleri de unutmadı. Kahve severlere özel olarak bir indirim kampanyasına imza atarak; bir çok kahve markasında %50’ye varan indirim başlattığını duyurdu. Kahve Migros sanal marketten alınır sloganıyla 32 tane ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartan Migros marketlerin, bu indirimi sadece sanal marketler üzerinden geçerli. İşte Migros sanal marketlerde Money bonus ya da Mone kartı olanların faydalanabileceği indirimli kahve çeşitleri…

JACOBS VE LOR KAHVELERDE %50 İNDİRİM SİZİ BEKLİYOR

Kahve indirimi bekleyenlere harika haber Migros marketlerden duyuruldu. Migros marketler Money bonus ya da Money kart sahibi olan vatandaşlara Jacobs ve Lor marka kahveleri sanal market üzerinden indirimli satışa çıkardı. Özellikle kahve tutkunlarının evinde günde en az birkaç defa tüketilen kahve çeşitlerinin %50 indirime düşmesi vatandaşı harekete geçirdi. Migros market üzerinden Money bonus ya da Money kart sahipleri birden fazla seçtiği ürünleri sepete ekledi. Stoklarla sınırlı olan bu indirim kampanyasından sizlerle yararlanmak istiyorsanız; kesinlikle bu fırsatı kaçırmayın!





Jacobs Selection Filtre Kahve 250 G



Jacobs Gold 3'Ü 1 Arada Yumusak Lezzet 18 G



Jacobs 3Ü 1 Arada 16 G 10'lu Paket 160 G



Jacobs Monarch Espresso 500 G



Jacobs Gold 3'Ü 1 Arada Yoğun Lezzet 18 G



Lor Espresso 11 Ristretto 10'lu Kapsül Kahve



Jacobs Caramel Latte 14.8G



Jacobs Gold 3'Ü 1 Arada Yoğun Lezzet 10 x 18 G



Jacobs Monarch Gold 2 G



Jacobs Monarch Filtre Kahve 500 G



Jacobs Barista Editions Classic Filtre Kahve 225G



Lor Espresso 08 Lungo Profondo 10'lu Kapsüllü Kahve 52 G



Lor Espresso 07 Splendente 10'lu Kapsül Kahve



Jacobs Cappuccino 14.8G



Jacobs Monarch Gold 100 G



Jacobs Capsule Lungo 6 Classico 52 G



Jacobs Mocha 19,6G



Jacobs Monarch Aroma Filtre Kahve 500 G



Jacobs Capsule Espresso 7 Classico 52 G



Jacobs Barista Editions Medium Roast Filtre Kahve 225G



MİGROS MARKETLERDE %50’YE VARAN KAHVE İNDİRİMİNDE GEÇERLİ TÜM ÜRÜNLER