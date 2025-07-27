Kale Seramik 68. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Çanakkale'de Kale Seramik'in Önemli Töreni

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Seramik'in 68. kuruluş yıl dönümü ve Seramik Bayramı kapsamında düzenlenen tören büyük ilgi gördü. Kale Grubu, bu özel günde fabrikaların açılışını da gerçekleştirerek yeni yatırımlarını duyurdu.

Yeni Sinterflex Hattı Açılışı

Kale Grubu'nun gerçekleştirdiği organizasyon ile birlikte, Kaleseramik'in büyük ebatlı seramik üretiminin kapasitesini artıracak olan yeni sinterflex hattı hizmete girdi. Törende yaptığı konuşmada, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, üretim süreçlerinin ötesinde, insanlara ilham verme ve toplumsal fayda sağlama misyonlarına vurgu yaptı.

Okyay, "Bu yolculukta insanı, tasarımı, teknolojiyi ve toplumsal etkiyi asla göz ardı etmedik. Biz bu topraklardan aldığımız ilhamla biliyoruz ki, aksiyon içermeyen vizyon bir hayaldir. Aksiyonla beslenen vizyon ise dönüşümdür," şeklinde konuştu.

Vali Toraman'dan Vurgu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ikinci yüz yılını kutlarken sanayide nitelikli üretim yapabilen bir konuma geldiğini belirtti. Merhum İbrahim Bodur'un, doğduğu topraklara yaptığı yatırımlarla büyük bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Önemli Açılışlar ve Protokoller

Törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılarak yeni sinterflex hattının açılışını gerçekleştirdi. Ayrıca yılın başında tamamlanan 2. Slab Hattı da törenle hizmete alındı. Kale Seramik Vakfı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, çalışanlara ve bayilere kıdem ödülleri takdim edildi. Ayrıca, törene yerel yöneticiler, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikler, Kale Seramik'in sürekli büyüme ve yenilik hedeflerini gözler önüne sererken, Çanakkale'nin sanayi alanındaki önemini de pekiştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katılarak bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen Kale Seramik 68. Kuruluş Yıl Dönümü ve Seramik Bayramı'na katılarak bir konuşma yaptı.