Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da Kaptanlarıyla Kutladı

Kâmil Koç, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde Ankara'da yaklaşık 50 kaptanı özel etkinlikle ağırladı; hediyeler ve teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:16
Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da Kaptanlarıyla Kutladı

Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da kaptanlarıyla kutladı

Kâmil Koç, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Otobüs şoförlerinin emek ve özverisini onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, şirket yönetimi ve kaptanlar bir araya geldi.

Etkinlik detayları

Etkinliğe, Türkiye'nin farklı bölgelerinden temsili olarak seçilen yaklaşık 50 kaptan katıldı. Firma üst yönetiminden Çağatay Kepek (Kâmil Koç Genel Müdürü), Mehmet Türkyılmaz (Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü), Canalp Büyükuysal (İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürü) ve Tayfun Akgün (Filo Yönetimi ve Raporlama Grup Müdürü) başta olmak üzere birçok yönetici hazır bulundu.

Yönetim ekibi, kaptanlarla sohbet ederek sahadaki tecrübelerini ve görüşlerini dinledi. Etkinlik kapsamında kaptanlara günün anlamına özel hediyeler ve teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Kaptanlarımız, saha operasyonlarımızın bel kemiğidir

Tayfun Akgün Dünya Şoförler Günü vesilesiyle tüm kaptanlara teşekkür ederek şunları söyledi: Şirket olarak, yönetimden sahaya, kaptanlarımızdan host ve hosteslerimize kadar çok büyük bir aileyiz. Bugün de bu ailenin en önemli üyelerinden biri olan kaptanlarımızla Dünya Şoförler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin saha operasyonlarının bel kemiğini oluşturan kaptanlarımız, sunduğumuz yüksek hizmet kalitesinin ardındaki en önemli kahramanlardır. Onların gayreti ve özverisi sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde binlerce yol arkadaşımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunuyoruz. 100’üncü yılımız için geri sayıma başladığımız bu önemli süreçte, tüm çalışanlarımızın desteğiyle hem Türkiye’de hem yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Global iş ortağımız Flix’ten aldığımız vizyon ile yeni yılda da hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Uygun otobüs bilet fiyatlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle başta yolu şirketimiz ile kesişmiş tüm kaptanlarımız olmak üzere sektöre katkı sunan tüm şoförlerin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor, iyi yolculuklar diliyorum.

KÂMİL KOÇ, 30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ’NÜ KAPTANLARIYLA BİRLİKTE ANKARA’DA ÖZEL BİR ETKİNLİKLE...

KÂMİL KOÇ, 30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ’NÜ KAPTANLARIYLA BİRLİKTE ANKARA’DA ÖZEL BİR ETKİNLİKLE KUTLADI. OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN EMEK VE ÖZVERİLERİNİ ONURLANDIRMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA, TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN GELEN YAKLAŞIK 50 KAPTANA, GÜNE ÖZEL HEDİYELER VE TEŞEKKÜR SERTİFİKALARI VERİLDİ.

KÂMİL KOÇ, 30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ’NÜ KAPTANLARIYLA BİRLİKTE ANKARA’DA ÖZEL BİR ETKİNLİKLE...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da Kaptanlarıyla Kutladı
2
Bayramiç'te Kanlıca Mantarı ('Çam Melkisi') Köylünün Gelir Kapısı
3
AB'den Osmaneli'ne 13,7 Milyon TL Hibe: Yerel Eylem Grubu Projeleri Başlıyor
4
MEEXX Fuarı Bursa'da: Makine Sektörü 30 bin m²'de Küresel Alıcılarla Buluştu
5
Ekim 2025 Dış Ticaret: Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Rakamları Açıklandı
6
Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı
7
ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?