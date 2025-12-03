Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da kaptanlarıyla kutladı

Kâmil Koç, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. Otobüs şoförlerinin emek ve özverisini onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, şirket yönetimi ve kaptanlar bir araya geldi.

Etkinlik detayları

Etkinliğe, Türkiye'nin farklı bölgelerinden temsili olarak seçilen yaklaşık 50 kaptan katıldı. Firma üst yönetiminden Çağatay Kepek (Kâmil Koç Genel Müdürü), Mehmet Türkyılmaz (Kâmil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü), Canalp Büyükuysal (İnsan Kaynakları & İdari İşler Grup Müdürü) ve Tayfun Akgün (Filo Yönetimi ve Raporlama Grup Müdürü) başta olmak üzere birçok yönetici hazır bulundu.

Yönetim ekibi, kaptanlarla sohbet ederek sahadaki tecrübelerini ve görüşlerini dinledi. Etkinlik kapsamında kaptanlara günün anlamına özel hediyeler ve teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Kaptanlarımız, saha operasyonlarımızın bel kemiğidir

Tayfun Akgün Dünya Şoförler Günü vesilesiyle tüm kaptanlara teşekkür ederek şunları söyledi: Şirket olarak, yönetimden sahaya, kaptanlarımızdan host ve hosteslerimize kadar çok büyük bir aileyiz. Bugün de bu ailenin en önemli üyelerinden biri olan kaptanlarımızla Dünya Şoförler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin saha operasyonlarının bel kemiğini oluşturan kaptanlarımız, sunduğumuz yüksek hizmet kalitesinin ardındaki en önemli kahramanlardır. Onların gayreti ve özverisi sayesinde bugün ülkemizin dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde binlerce yol arkadaşımıza güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunuyoruz. 100’üncü yılımız için geri sayıma başladığımız bu önemli süreçte, tüm çalışanlarımızın desteğiyle hem Türkiye’de hem yurt dışında büyümeye devam edeceğiz. Global iş ortağımız Flix’ten aldığımız vizyon ile yeni yılda da hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Uygun otobüs bilet fiyatlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yolcularımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle başta yolu şirketimiz ile kesişmiş tüm kaptanlarımız olmak üzere sektöre katkı sunan tüm şoförlerin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor, iyi yolculuklar diliyorum.

