Kamu bankalarından 2700 TL taksitle taşıt kredisi! Araba almak için fırsat!

Sıfır ya da ikinci el otomobil almak isteyenlere VakıfBank ve Ziraat Bankası'ndan muhteşem bir kampanya haberi geldi. Her iki bankanın taşıt kredisi kampanyaları, kendi arabasına sahip olma hayali kuran herkese büyük fırsatlar sunuyor. Ayda sadece 2.712,51 TL'ye araba satın alabileceksiniz.

VakıfBank Taşıt Kredisi

VakıfBank taşıt kredisi kampanyasıyla otomobil sahibi olmak isteyenlere güçlü bir destek veriyor. VakıfBank taşıt kredisi detayları şu şekildedir:

Kredi tutarı: 130.450,55 TL

Faiz oranı: %4,06

Aylık ödeme: 2.712,51 TL

Ziraat Bankası Yeşil Araç Kredisi

Ziraat Bankası'nın otomobil sahibi olmak isteyenler için hazırladığı taşıt kredisi detayları şu şekildedir:

Kredi tutarı: 130.211,11 TL

Faiz oranı: %4,05

Aylık ödeme: 2.707,52 TL

Ziraat Bankası, taşıt kredisi faiz oranını güncelleyerek yüzde 3,95 olduğunu açıkladı. Ziraat Bankası güncel faiz oranıyla daha cazip finansman seçenekleri sunuyor.





Kampanya Şartları

Ziraat Bankası taşıt kredisi kampanyası aşağıdaki koşullarla sunulmaktadır:

- 0 kilometre ve 5 yaşına kadar olan araçlar için geçerlidir. Maksimum 48 ay vade mümkündür.

- Hafif ticari araç (minibüs, pikap, pikap) alımının finansmanı için kullanılabilir.

- Araç üzerindeki haciz teminat olarak kabul edilir. Gerektiğinde ek teminatlar gerekebilir.

- Ziraat Bankası ayrıca bireysel kredi müşterilerine hayat sigortası ve kasko ürünleri sunarak müşterilerini koruyor.

Taşıt kredisi almanın şartları nelerdir?

Taşıt kredisi kullanmak isteyen kişilerin bankanın belirlediği şartları taşıması gerekmektedir. Taşıt kredisi almanın şartları şu şekildedir:

Krediye başvuru yaşı: Prensip olarak 18 yaşını doldurmuş kişiler başvuruda bulunabilir. Ancak bazı bankalar en az 21 yaşında olmanızı isteyebilir.

Düzenli gelir: Araç kredisi almak isteyen kişiler için düzenli gelire sahip olmak önemlidir. Bankalar gelir durumunuzu değerlendirmek ve kredinizi geri ödeyebileceğinizden emin olmak ister.

Kredi Raporu: Önceki kredi ve borçlara ilişkin düzenli ödemeler yapılarak kredi raporu oluşturulur. Kredi raporunuzun olumsuz olması durumunda araç kredisi başvurunuz reddedilebilir. Bu nedenle kredi notunuzu iyi durumda tutmanız önemlidir.

Teminat: Bankalar genellikle taşıt kredisi başvurularında teminat ister. Teminat, bir krediyi güvence altına almak için gereken varlıktır. Özellikle yeni bir araba alırken aracın kendisi garanti görevi görmektedir.

Kredi tutarı ve vadesi: Taşıt kredisi başvurunuz için ihtiyaç duyduğunuz kredi tutarı ve vadesi de önemlidir. Banka, başvuru sahibinin belirttiği tutarı ve süreyi inceleyecektir.

Sigorta: Bankalar genellikle araç kredisi kullanan kişilerden trafik ve aynı zamanda kasko sigortası talep etmektedir. Bu sigorta poliçeleri aracınızın sigorta kapsamında olmasını sağlar.

Kimlik ve Belgeler: Krediye başvuru yaparken kimlik, gelir belgesi, ikamet kartı gibi gerekli belgeleri ibraz etmeniz gerekecektir.

Kredi Puanı: Kredi puanı, bireyin mali geçmişini ve kredi ödemesindeki alışkanlıklarını yansıtan puandır. Kredi notunun yüksek olması kredi başvurunuzun başarısına katkıda bulunur.