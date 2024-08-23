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Kamu İhale Kurumu'ndan Elektronik Alım Düzeni

Kamu İhale Kurumu, doğrudan temin alımlarında elektronik işlemleri belirleyecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:32
Kamu İhale Kurumu'ndan Elektronik Alım Düzeni

Kamu İhale Kurumu Elektronik Alanında Yeni Düzenlemeler Yapıyor

Kamu İhale Kurumu, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilecek alımlarda alım türü, yaklaşık maliyet ve tahmini alım tutarı gibi önemli kriterleri göz önünde bulundurarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yürütülmesi zorunlu işlemleri belirleme yetkisini elinde bulunduracak.

Yenilikler Resmi Gazete’de Yayınlandı

Kurum, bu kapsamda "Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete aracılığıyla yayımlayıp yürürlüğe soktu.

Uygulama Esaslarına Eklemeler Yapıldı

Bu yeni düzenleme ile alım yapılacak haller, alım türü ve tahmini alım tutarı gibi kriterlerin dikkate alınacağı belirtilerek, elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemlerin kapsamının genişletileceği vurgulandı.

İhale Dokümanlarıyla İlgili Başka Değişiklikler de Var

"Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de yayımlanarak, ihale dokümanlarında, sözleşme konusu işlerin yürütülmesi sırasında araç gereç ve ekipmanın yüklenici tarafından sağlanacağına dair ifadelerin yer almayacağı belirtildi.

Geçici Cihaz Temini İhalelerine Yeni Düzenlemeler

Kit alımı kapsamında geçici olarak cihaz teminine ilişkin ihalelerde de, sözleşmenin yürütümü sırasında eski kit veya malzemelerin yenileriyle değiştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmeyecek.

2024 Sonrasında Toptan İhaleler için Ön Kontrol Şartı

Ayrıca, Kamu İhale Kurulu Kararına göre, Eylül 2024 sonrası Kamu İhale Bülteni'nde yayınlanacak ilanlar ön kontrol sürecine tabi tutulacak ve bu ilanlardan ücret alınacaktır.

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