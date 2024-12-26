Kamu İhalelerinde Süre Uzatımı: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu İhalelerine Süre Uzatımı Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurumu (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihaleleri için önemli bir karar aldı. Kurum, ihalelerdeki süre uzatımını duyurdu.

Mevzuatta Yapılan Değişiklikler

KİK tarafından mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımına ilişkin uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemelerle, ilgili mevzuatların yürürlük tarihi 15 Ocak 2025'ten 1 Ağustos 2025'e uzatıldı.

Elektronik İhalelere Yönelik Başvurulara Süre Düzenlemesi

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilen ihale başvurularında da süre 1 Ağustos'a çekildi. Bu değişikliklere dair tebliğler de resmi olarak yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenlemeler, kamu ihale süreçlerini kolaylaştırmak ve ihale katılımcılarına ilave zaman tanımak amacıyla hayata geçirilmiştir.