Kamu personeline kredi kıyağı! O banka düşük faizli kredi müjdesini verdi

Nakit sıkıntısı çekenlere müjde! Düşük faizle kredi kampanyası başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Kamu personeline kredi kıyağı! O banka düşük faizli kredi müjdesini verdi
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Bu banka uygun faiz oranıyla kredi ödemesi yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAKİT SIKINTILARINA SON

Son dönemlerde nakit sıkıntısı çeken müşteriler bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Denizbank kamu çalışanlarına özel yüzde 3.12 oranıyla 36 ay vadeli kredi ödemesi yapıyor. Banka müşterilerine dosya masrafı olmadan hızlı başvuru imkanı sağlıyor. 

bankadan nakit sıkıntılarına çözüm

Bankanın şubelerinden ve dijital kanallarından krediye başvuru yapabilirsiniz. 50 bin TL'ye kadar kredi limiti uygulanıyor ve uygun faiz oranlarıyla kolay ödeme fırsatı sunuluyor. Kredi başvurusu yapmak için kimlik kartınızla banka şubesine gidebilirsiniz. Kamu personellerine özel bir kereye mahsus binde 5 oranında kredi tahsis ücreti de kredi kampanyası kapsamında uygulanıyor. Kamu çalışanlarına özel bireysel emeklilik sigortası da sunuluyor. 

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