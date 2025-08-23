Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları — Haftalık Değişim (TL)

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Haftalık Fiyat Özeti
TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile değişim oranları
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları aşağıda yer almaktadır.
Külçe Altın — 2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.390,00 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 4.396,86 TL; Haftalık Değişim: 0,16%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 47,79%
Cumhuriyet — 2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 29.660,00 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 29.709,00 TL; Haftalık Değişim: 0,17%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 47,22%
ABD Doları — 2024 Sonu Fiyatı: 35,3580 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 40,8980 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,0170 TL; Haftalık Değişim: 0,29%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 16,00%
Avro — 2024 Sonu Fiyatı: 36,7510 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 47,8480 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 47,6720 TL; Haftalık Değişim: -0,37%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 29,72%
İngiliz Sterlini — 2024 Sonu Fiyatı: 44,3080 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 55,5260 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 55,1870 TL; Haftalık Değişim: -0,61%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 24,55%
İsviçre Frangı — 2024 Sonu Fiyatı: 39,0410 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 50,7950 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 50,8170 TL; Haftalık Değişim: 0,04%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 30,16%
(Sürecek)