DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları — Haftalık Değişim (TL)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve bazı dövizlerin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve 2024 sonuna göre değişimleri.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:01
Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları — Haftalık Değişim (TL)

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Haftalık Fiyat Özeti

TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile değişim oranları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları aşağıda yer almaktadır.

Külçe Altın — 2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.390,00 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 4.396,86 TL; Haftalık Değişim: 0,16%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 47,79%

Cumhuriyet — 2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 29.660,00 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 29.709,00 TL; Haftalık Değişim: 0,17%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 47,22%

ABD Doları — 2024 Sonu Fiyatı: 35,3580 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 40,8980 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,0170 TL; Haftalık Değişim: 0,29%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 16,00%

Avro — 2024 Sonu Fiyatı: 36,7510 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 47,8480 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 47,6720 TL; Haftalık Değişim: -0,37%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 29,72%

İngiliz Sterlini — 2024 Sonu Fiyatı: 44,3080 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 55,5260 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 55,1870 TL; Haftalık Değişim: -0,61%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 24,55%

İsviçre Frangı — 2024 Sonu Fiyatı: 39,0410 TL; Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 50,7950 TL; Bu Hafta Sonu Fiyatı: 50,8170 TL; Haftalık Değişim: 0,04%; 2024 Sonuna Göre Değişim: 30,16%

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
2
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
3
Ev sahiplerinin 31 Mart'a kadar vakti var! Eğer o miktarın üzerindeyse...
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
ÇAYKUR'ta İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı
6
Antalya'da GES ile Tropikal Meyve Bahçesinde Enerji Maliyeti Azaldı
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 999 lira 99 kuruş

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi