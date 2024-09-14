DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.034.601,22 -0,17%

Kapalıçarşı'daki Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişim

Kapalıçarşı'da altın ve döviz fiyatları geçtiğimiz hafta sonu ile bu hafta sonu arasında nasıl değişti?

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:00
Kapalıçarşı'daki Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Değişim

Kapalıçarşı ve Yabancı Para Birimleri Üzerine Analiz

Geçtiğimiz hafta sonunda Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada döviz fiyatlarının TL bazındaki değişimleri, yatırımcılar için önemli verilerdir. İşte, 2023 sonu fiyatları ile karşılaştırmalı olarak haftalık ve yıllık değişim oranları:

Yatırım Araçları ile Fiyat Değişimleri

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.749,00 2.812,00 2,29 43,32
Cumhuriyet Altını 13.176,00 18.343,00 18.507,00 0,89 40,46
ABD Doları 29,55 33,97 33,92 -0,16 14,79
Avro 32,66 37,69 37,62 -0,19 15,18
İngiliz Sterlini 37,61 44,77 44,59 -0,41 18,55
İsviçre Frangı 35,29 40,25 40,11 -0,35 13,67

Yukarıdaki veriler, yatırımcıların altın ve döviz piyasasında sezonluk dalgalanmaları takip etmelerine yardımcı olacak nitelikte bilgileri içermektedir. Kapalıçarşı'daki bu değişimler, piyasa trendlerini anlama konusunda önemli ipuçları sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Fonları Haftalık Performans Raporu
2
Yatırım Fonları ve BES Performansı: Son Durum Raporu
3
Yatırım Fonlarında Haftalık Kayıplar
4
Yatırımcı Rehberi: Altın Yükselirken Borsa ve Dolar Düşüşte
5
Türkiye ve Ürdün Ortak Projelerde İşbirliği Yapacak
6
İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi: 10 Önemli Soru

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor