DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta %73,5'e Geriledi — TCMB İmalat Sanayi Verileri

TCMB verilerine göre imalat sanayisi KKO'su ağustosta mevsimsel etkilerden arındırılmamış olarak %73,5'e geriledi; arındırılmış KKO %73,6 oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:36
Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta %73,5'e Geriledi — TCMB İmalat Sanayi Verileri

Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta %73,5'e Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,7 puan azalarak %73,5 seviyesine düştü.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise geçen aya göre 0,5 puan azalarak %73,6 oldu. Bu sonuçlar, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Aylık kapasite kullanım oranı (yüzde)

Ocak: 2024=76,2 2025=74,6

Şubat: 2024=76,4 2025=74,5

Mart: 2024=76,2 2025=74,4

Nisan: 2024=76,7 2025=74,3

Mayıs: 2024=76,3 2025=75,0

Haziran: 2024=76,3 2025=74,6

Temmuz: 2024=75,9 2025=74,2

Ağustos: 2024=75,4 2025=73,5

Eylül: 2024=74,9

Ekim: 2024=74,9

Kasım: 2024=75,6

Aralık: 2024=75,8

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekaydınlar: Bursa'dan 22 Ülkeye Minibüs İhracatı ve 'Sambus' Elektrikli Hedefi
2
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı
3
TİM: Temmuz'da İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık 101,1
4
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
5
Avrupa Borsaları Jeopolitik Endişelerle Haftaya Negatif Başladı
6
Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı
7
Jackson Hole Öncesi Küresel Piyasalar Karışık Seyirde

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası