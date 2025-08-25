Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta %73,5'e Geriledi — TCMB İmalat Sanayi Verileri

Kapasite Kullanım Oranı Ağustosta %73,5'e Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,7 puan azalarak %73,5 seviyesine düştü.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise geçen aya göre 0,5 puan azalarak %73,6 oldu. Bu sonuçlar, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Aylık kapasite kullanım oranı (yüzde)

Ocak: 2024=76,2 2025=74,6

Şubat: 2024=76,4 2025=74,5

Mart: 2024=76,2 2025=74,4

Nisan: 2024=76,7 2025=74,3

Mayıs: 2024=76,3 2025=75,0

Haziran: 2024=76,3 2025=74,6

Temmuz: 2024=75,9 2025=74,2

Ağustos: 2024=75,4 2025=73,5

Eylül: 2024=74,9

Ekim: 2024=74,9

Kasım: 2024=75,6

Aralık: 2024=75,8