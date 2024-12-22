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Kar Paylarındaki Tevkifat Oranı Artırıldı: Yüzde 10'dan 15'e Çıktı

Kar paylarında tevkifat oranı, yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 01:24
Kar Paylarındaki Tevkifat Oranı Artırıldı: Yüzde 10'dan 15'e Çıktı

Kar Paylarındaki Tevkifat Oranı Artırıldı

Kar paylarında tevkifat oranı, %10'dan %15'e çıkarıldı. Bu önemli değişiklik, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tevkifat Uygulaması

Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları, gelir/kurumlar vergisi tevkifatına tabi tutulmaktadır.

Gerçek Kişiler İçin Uygulama

Gerçek kişiler tarafından elde edilen kar paylarının yarısı, gelir vergisinden istisna olup, kalan tutarın ilgili yıla ilişkin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşması durumunda, yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyannamede hesaplanan vergiden, tevkif suretiyle daha önce ödenen vergiler mahsup edilmektedir.

Dar Mükellefler İçin Tevkifat

Buna ek olarak, dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar ve gelir vergisinden muaf kişiler için tevkifat, nihai vergi niteliği taşımaktadır.

Yeni Oran Uygulaması

Yapılan düzenlemeyle birlikte, %10 olan tevkifat oranı %15'e yükseltilmiştir. Bu kapsamda, kararın yayımı tarihinden itibaren dağıtılan kar payları üzerinden %15 tevkifat yapılacaktır.

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