Karabük’te 140 Milyon TL’lik Enerji Yatırımı: Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:12
Karabük Belediyesi ile Başkent EDAŞ iş birliğinde yürütülen 2025 yılı yatırım programı kapsamında şehir genelinde enerji altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalar 140 milyon TL bütçeyle devam ediyor.

Kent merkezinin farklı noktalarında sürdürülen uygulamalarla, olumsuz hava şartlarında arıza riskini artıran ve uzun yıllardır görüntü kirliliğine neden olan havai elektrik hatları etaplar halinde yer altına alınıyor. Proje kapsamında ayrıca mevcut aydınlatma hatları modern LED armatürlerle yenilenerek hem enerji verimliliği artırılıyor hem de cadde ve sokaklarda daha güçlü bir aydınlatma sağlanıyor.

Çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, enerji altyapısındaki dönüşümün şehir için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"Karabük Belediyesi ve Başkent EDAŞ iş birliğiyle yürüttüğümüz 140 milyon TL’lik enerji altyapı yatırımı planlı şekilde devam ediyor. Havai hatların yer altına alınması ve LED dönüşümü sayesinde vatandaşlarımızın daha güvenli, kesintisiz ve modern bir hizmet almasını hedefliyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında şehrimiz estetik açıdan da büyük bir iyileşme yaşayacak. Kararlılıkla Karabük’ün altyapısını geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.

