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Karadeniz Bölgesi'nin Lojistik Potansiyeli ve Uluslararası İşbirliği Üzerine Açıklamalar

KEİPA Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez, Karadeniz Bölgesi'nin lojistik önemi ve uluslararası işbirliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:53
Karadeniz Bölgesi'nin Lojistik Potansiyeli ve Uluslararası İşbirliği Üzerine Açıklamalar

Karadeniz Bölgesi'nin Stratejik Önemi

KEİPA Başkan Yardımcısı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda yaptığı konuşmada, Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan geçen Kafkasya koridorunun Karadeniz Bölgesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Dönmez, "Lojistik liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasında kombine taşımacılık zincirinin merkezi olacak," dedi.

Türkiye'nin Coğrafi Avantajı

Dönmez, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu sayesinde, dünyanın en önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel ulaşım koridorlarını geliştirme amacıyla birçok uluslararası projeye destek verdiğini ifade etti.

"Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor, Türkiye'den başlayarak Kafkaslar, Hazar Denizi üzerinden Türkmenistan ve Kazakistan'a ulaşarak Çin'e kadar devam eder. Bu onurlu projede, Orta Koridor, Avrupa ile Asya arasında hızlı, ekonomik ve çevre dostu bir geçiş sağlar," diye ekledi Dönmez.

Ziyaret ve İşbirliği Çağrısı

Dönmez, KEİPA üyesi ülkelerden hava yolları seferlerini artırmalarını isteyerek, kültürel ve ticari işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Trabzon havalimanlarının etkin kullanımını vurgulayarak, bu havalimanlarının bölge ekonomisi için önem taşıdığını belirtti.

Sosyal Sorumluluk Mesajı

Dönmez, Gazze'deki duruma da dikkat çekerek, uluslararası topluma, İsrail’in saldırılarına karşı seslerini yükseltme çağrısında bulundu. Dönmez, "Buradan KEİ üyesi ülkelere sesleniyorum; soykırıma karşı birlik olalım," dedi.

Karadeniz Ekonomisi ve İşbirliği Olanakları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da konuşmasında, Türkiye'nin coğrafi stratejik önemine değinerek, "Ülkemiz, üç eski kıtanın kesişim noktasında bulunuyor," ifadesini kullandı. İyidere Lojistik Merkezi'nin ekonomik katkıları üzerinde durarak, "Bu tür projeler hem komşu ülkeler hem de Türkiye ekonomisine büyük fayda sağlayacaktır," şeklinde konuştu.

KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev ise, lojistiğin günümüzdeki önemine vurgu yaparak, bu sektördeki gelişimlerin enerji ve bankacılık sektörü üzerinde de etkili olduğunu belirtti. Forumda, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ve diğer önemli isimler de görüşlerini paylaştı.

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