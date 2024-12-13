Ticaret Bakanı Bolat: Kadın Girişimcilerin Artışı Türkiye Ekonomisini Büyütecek

Ticaret Bakanı Bolat, 'Zamansız Kadınlar' Ödül Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadınların iş gücüne katılım oranının %37,4 olduğunu belirterek, "Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça, girişimci kadınların sayısı arttıkça Türkiye ekonomisi çok daha hızlı büyüyecektir" dedi. 12. Kalkınma Planı'nda, kadınların iş gücüne katılım oranının 2028'e kadar %40'a yükselmesi hedeflenmekte.

Kadın Girişimcilerin Ekonomiye Katkısı

Roots Kadın İnisiyatifi'nin düzenlediği 'Zamansız Kadınlar' ödül törenine katılan Bolat, burada ülkenin üretken, çalışkan kadın girişimcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bolat, "Girişimciler, toplumları daha sürdürülebilir, daha yenilikçi ve daha dinamik hale getirme gücüne sahiptirler" dedi.

Bakan Bolat, kadın girişimcilerin yeniliklere açık ve fırsatları takip eden bir iş yapma mantığına sahip olduklarına dikkat çekerek, "Girişimcilikte daha fazla akılcı hareket eden kadın girişimcilerimiz, ulaştıkları başarılara yeni başlangıçlar olarak yaklaşmaktadırlar" diye ekledi.

Kadın İstihdamı ve Eğitim Programları

Bolat, son 22 yılda kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla birçok strateji ve politika geliştirdiklerini belirtti. Bu çerçevede, 2002'de kadın girişimcilik oranı %13,1 iken, 2023'te bu oran %17,4'e yükseldi. İhracat Akademisi aracılığıyla 6 bin 500'e yakın kadın ve genç girişimciye eğitim verildiğini söyledi.

Kadın Girişimcilerin İstihdamdaki Rolü

Türkiye'de kadın istihdamı 10 milyon 346 bine ulaştı, bu rakamda yaklaşık 5 milyon 700 bin artış gerçekleşti. 2005 yılında kadın istihdam sayısı 4 milyon 773 bin iken, bu yıl itibarıyla kadınların iş gücüne katılma oranı ise %36'ya çıkmıştır. Bu bağlamda, kadın girişimcilerin artışı ve yapılan iş hacminin büyümesi, ülkemizin iş yapış kültürü ve ekonomisine önemli katkı sunacak.

İhracat Destekleri ve Kadın Girişimciler

Bolat, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolarlık mal ihracatına sahipken bugün bu rakamın 261,4 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Bakanlık olarak ihracatçılara önemli teşvikler vererek, kadın girişimcilerin de bakanlığın desteklerinden yararlanmalarını sağladıklarını belirterek, E-Kolay İhracat Platformu'na dikkat çekti.

Kooperatif Destekleri ve İş Birlikleri

Bakan Bolat, girişimci kadınların güçlenmesi ve kooperatiflerin desteklenmesi için diğer bakanlıklarla iş birliği yaptıklarını, yılda bir kez düzenledikleri kadın kooperatifleri fuarının olduğunu ve bu yıl içinde destekledikleri kadın kooperatif sayısının 115 olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, kadın girişimcilerin iş hayatında daha çok yer alması için sürekli destekleme programlarının süreceğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen Roots Kadın İnisiyatifi'nin "Zamansız Kadınlar" ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen Roots Kadın İnisiyatifi'nin "Zamansız Kadınlar" ödül törenine katılarak konuşma yaptı.