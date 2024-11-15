Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Eylülde 178,5 Milyar Dolağa Yükseldi

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Büyüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerine ilişkin önemli verileri paylaştı. Eylül 2024 itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler nedeniyle toplam borç, 2023 yıl sonuna göre 14,3 milyar dolar artarak 178,5 milyar dolara yükseldi.

Uzun ve Kısa Vadeli Borçlar

Buna göre, özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 10,2 milyar dolar artışla 165,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu da 4,1 milyar dolar yükselerek 13,3 milyar dolar oldu.

Bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları, eylülde 2023 sonuna göre 1,7 milyar dolar artarken, tahvil ihracı ile gerçekleşen borçlanmaları ise 3,6 milyar dolar artarak 18,4 milyar dolara ulaştı.

Finansal Olmayan Kuruluşların Durumu

Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmaları 188 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 52 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,2 milyar dolar artarak 12,9 milyar dolara yükseldi.

Kısa Vadeli Kredi Borçlanmaları

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, 2023 sonuna göre 2,8 milyar dolar artışla 7,3 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 479 milyon dolar azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

Anapara Geri Ödemeleri

Uzun vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yıl sonuna kıyasla 5,1 milyar dolar artarak 111,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 3,5 milyar dolar yükselerek 11,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Döviz Kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, uzun vadeli kredi borcunun 57,6'sı dolar, 35’i avro, 2,5’i Türk lirası ve 4,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise 43,8’ini dolar, 15,9’unu avro, 35,3'ünü Türk lirası ve 5’ini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Özetle

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla 54,3 milyar dolar düzeyinde bir anapara geri ödemesi gerçekleştirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.