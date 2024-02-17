Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler

Samsun Belediyesi tarafından duyurulan haber, ekonomik sıkıntı çeken milyonlarca insana ulaştı. Düşük gelirli hanelerin desteklenmesi konusunda önemli bir adım atıldı. Kent sakinlerinin artık ücretsiz doğalgaz bağlantılarına erişebileceği açıklandı. Bu projenin amacı ailelerin yaşam ortamını iyileştirmek ve hava kalitesini iyileştirmektir.

"Bedava doğal gaz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan bir karar ailelere maddi yardım sağlayacak ve onların çevre dostu enerji kaynaklarına erişimini sağlayacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Yaşamak için havanı koru" ilkesi ile yola çıkarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'ni başlattı. Proje, özellikle kömür tüketiminden kaynaklanan hava kirliliğini önlemek için düşük gelirli haneleri ücretsiz doğal gazla buluşturacak.





Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını ağırlıklı olarak hava kirliliğinin en yoğun olduğu İlkadım ilçesinde yoğunlaştırıyor. Kömür yardımı alan 91 haneye tesisat ve kombi yardımı sağlayarak katı yakıt kullanımını azaltıyor.

Ekip, seçilen evlerde tesisat işleri, kombi montajı ve abonelik işlerini gerçekleştirerek iki ay içinde 91 hanenin temiz enerji kaynaklarına geçişini sağlamayı planlıyor. Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin başkanlık görevini yürüten Ali Tulumen, bu projenin tamamlanması ile birlilte 111 konut için katı yakıt kullanımının ortadan kalkacağını, böylece karbon gazı emisyonunun önemli miktarda azaltılacağını vurguladı. Doğalgaz sahibi aileler, kömür kullanımını azaltabilmenin mutluluğunu ve memnuniyetini dile getiriyor. Aileler, yaşam ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak bu tedbir için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarını dile getirdi.