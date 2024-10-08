3. Güvenilir Ürün Zirvesi İstanbul'da Başladı

3. Güvenilir Ürün Zirvesi İstanbul'da Gerçekleşti

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen 3. Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Rolü

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ahmet Gümen, il müdürlükleri aracılığıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. 2023 yılı itibarıyla 1 milyon 302 bin denetim gerçekleştirdiklerini söyleyen Gümen, 2024 yılında ise bugüne kadar 940 bin 238 denetim yapıldığını ifade etti. Güvenilir gıda sisteminin önemi üzerine konuşan Gümen, bu doğrultuda yapılan çalışmaların geniş bir yelpazeye yayıldığını vurguladı.

Denetim Mekanizmasının Önemi

Güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmak için denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanıldığını sözlerine ekleyen Gümen, "Bu denetimler, üreticiler ve tüketiciler arasında sağlıklı bir denge kurmak için kritik öneme sahiptir," dedi.

Piyasadaki Gıda Güvencesi

Gümen, özellikle gıda güvenirliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalara dikkat çekti ve tüketicileri koruma misyonunun önemini vurguladı. Ayrıca, gıda tebliğlerinde yapılan yeniliklerin tüketici bilgilendirmesi açısından faydalı olduğunu söyledi.

İSTİB Başkanı'nın Vurguları

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da zirvede gıda arz güvenliğini sağlamanın önemli olduğuna dikkat çekti. Yetersiz tarımsal üretim halinde güvenilir gıdaya erişimin zorlaşacağını belirten Kopuz, bu konunun tarımın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu ifade etti.

Gıda İsrafı İle Mücadele

Kopuz ayrıca, gıda israfının boyutlarına değinerek, dünya genelinde her gün milyarlarca öğün yemeğin israf edildiğini belirtti. Gıda üretimi süreçlerinin iyileştirilmesi için toplumsal bir seferberlik çağrısında bulundu.

Farkındalık ve İşbirliği

Güvenilir Ürün Zirvesi, üretimin önemini vurgulamak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli panel ve etkinliklerle devam edecek. Zirve sonunda yerel üretimi desteklemek amacıyla yeni projelerin protokolleri imzalanacak.

Ödül Törenleri ve Paneller

Gıda sektörü paydaşlarının bir araya geleceği zirvede, üretimle ilgili çeşitli paneller hazırlanacak ve "Feed the Future Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni", "Türkiye'nin Kahramanları" temasıyla İstanbul'da başladı. Zirveye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen de katıldı.