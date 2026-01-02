DOLAR
Karadeniz’de avlanan 353 kiloluk dev orkinos Samsun’da sergilendi

Karadeniz'de avlanan 353 kiloluk, 2,5 metrelik dev orkinos Samsun Atakum'da sergilendi; kilogramı 400 TL'den parça parça satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:25
Akçakoca’dan Atakum tezgahına: İlgi yoğun

Karadeniz’de avlanan ve Samsun’un Atakum ilçesinde bir balık tezgâhında sergilenen 353 kilo ağırlığında, 2,5 metre uzunluğundaki dev orkinos, görenleri hayrete düşürdü.

Düzce’nin Akçakoca açıklarında balıkçılar tarafından avlanan dev orkinos Samsun’a getirildi. Atakum’daki balık tezgahına indirilen dev balık, 8 balıkçının yardımıyla forklift kullanılarak zorlukla tezgaha yerleştirildi. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çekti.

Hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balık gördüklerini belirten vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi; yoldan geçenler durup fotoğraf çekerken yoğun ilgi gösterdi.

Kilogramı 400 TL’den satışa sunulan orkinosun parça parça satılacağı öğrenildi.

Balıkçı Emir Kaan Tunçer ise yaptığı açıklamada: "Palamudun dedeleri diye tabir edilen bir balıktır. Buraya indirmesi de çok zor oldu, forklift aracı ile indirdik. Samsun halkına sergiliyoruz. Şu anda Samsun’da bu balıktan sadece bir tane var. Omega 3 bakımından çok faydalı bir balık. Parça parça satacağız. Dükkanımız anayol üzerinde olduğu için sürücüler balığa bakarken kazaya karıştıklarını söylüyor. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekiyor. Bu balığı yakalaması ve tutması gerçekten çok zor bir iş. Samsun’a ilk defa böyle bir balık geldi"

Atakum’daki serginin, bölge halkı ve sürücüler tarafından uzun süre ilgi gördüğü bildirildi.

