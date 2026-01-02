DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Çoruh EDAŞ 7/24 sahada: Yoğun kar yağışında kesintisiz enerji

Çoruh EDAŞ, Doğu Karadeniz'deki yoğun kar yağışına karşı 7/24 sahada görev yapıyor; 461 ekip ve 805 personelle enerji arzını koruyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:31
Çoruh EDAŞ 7/24 sahada: Yoğun kar yağışında kesintisiz enerji

Çoruh EDAŞ 7/24 sahada: Yoğun kar yağışında kesintisiz enerji

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekipleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı elektrik dağıtım şebekesindeki olumsuzlukları önlemek ve enerji arzının sürekliliğini sağlamak için 7/24 sahada görev yapıyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler Artvin, Rize, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, ulaşımda aksamalar ve bazı yolların geçici olarak kapanması gibi zorluklar yaşanıyor; bu koşullar enerji arzı üzerinde de zaman zaman etkiler oluşturuyor.

Zor şartlarda hızlı müdahale

Bölge genelinde 65 bin kilometreyi aşan şebekenin kesintisiz hizmet verebilmesi için 461 ekip ve 805 arıza, bakım ve onarım çalışanı sahada görev alıyor. Araçla ulaşılamayan noktalara yaya olarak ilerleyen ekipler, olası arızalara hızlı müdahale edilmesi ve kesinti sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla yoğun çaba harcıyor.

Şebeke anlık olarak izleniyor

Şirket, olumsuz hava koşullarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla tüm imkanlarını seferber ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütürken, kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hava koşullarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesi öneriliyor.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE...

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (ÇORUH EDAŞ) EKİPLERİ SAHADA 7/24 GÖREV YAPIYOR. ARTVİN, RİZE, GİRESUN, TRABZON VE GÜMÜŞHANE’DE ETKİSİNİ ARTIRAN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EKİPLER; ENERJİ ARZININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK, OLASI ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE ETMEK VE KESİNTİ SÜRELERİNİ EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA SAHADA AKTİF OLARAK GÖREV ALIYOR.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gevreği 100 Gram 20 TL’ye Yükseldi
2
Karadeniz’de avlanan 353 kiloluk dev orkinos Samsun’da sergilendi
3
Edirne'de Mera Islahıyla Hayvancılığa Destek
4
Çoruh EDAŞ 7/24 sahada: Yoğun kar yağışında kesintisiz enerji
5
DAHİ Mersin Projesi Türkiye’ye Örnek Oluyor
6
Antalya Büyükşehir'den Çiftçilere 6 Yılda 403 Milyon TL Elektrik Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları