Çoruh EDAŞ 7/24 sahada: Yoğun kar yağışında kesintisiz enerji

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekipleri, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı elektrik dağıtım şebekesindeki olumsuzlukları önlemek ve enerji arzının sürekliliğini sağlamak için 7/24 sahada görev yapıyor.

Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler Artvin, Rize, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane illerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, ulaşımda aksamalar ve bazı yolların geçici olarak kapanması gibi zorluklar yaşanıyor; bu koşullar enerji arzı üzerinde de zaman zaman etkiler oluşturuyor.

Zor şartlarda hızlı müdahale

Bölge genelinde 65 bin kilometreyi aşan şebekenin kesintisiz hizmet verebilmesi için 461 ekip ve 805 arıza, bakım ve onarım çalışanı sahada görev alıyor. Araçla ulaşılamayan noktalara yaya olarak ilerleyen ekipler, olası arızalara hızlı müdahale edilmesi ve kesinti sürelerinin en aza indirilmesi amacıyla yoğun çaba harcıyor.

Şebeke anlık olarak izleniyor

Şirket, olumsuz hava koşullarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek amacıyla tüm imkanlarını seferber ediyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde teknik ekipler arıza tespit ve onarım çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütürken, kontrol ve bakım faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Hava koşullarına bağlı risklere karşı şebeke izleme ve müdahale süreçleri anlık olarak takip ediliyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her türlü arıza ve şebeke olayını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesi öneriliyor.

