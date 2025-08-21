DOLAR
40,94 0%
EURO
47,83 -0,16%
ALTIN
4.396,8 0,19%
BITCOIN
4.660.305,84 0,46%

Karadeniz'deki Doğal Gaz Keşfi 5. Yılında: 4 Milyon Haneye Yerli Gaz

Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfinin 5. yılında Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9,5 milyon m³ üretiliyor; 4 milyon hane yerli gaz kullanıyor, hedef 2028'de 16 milyon.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:49
Karadeniz'deki Doğal Gaz Keşfi 5. Yılında: 4 Milyon Haneye Yerli Gaz

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 5. yılı: 4 milyon hane yerli gaz kullanıyor

Keşfin ilanı ve başlangıç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki tarihe geçen keşfin 5. yılını anımsatarak bu gelişmenin arama ve üretim faaliyetlerinde yeni ufuklar açtığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos 2020'de duyurulan keşifte, Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildiği bildirildi.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim ve altyapı

Sahadaki gaz, Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunuyor. Gazın karaya ulaştırılması için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında bir boru hattı inşa edildi ve yerli gaz 20 Nisan 2023'te karaya taşındı.

Faz-1 kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim gerçekleştiriliyor. Günlük üretim 9,5 milyon metreküp olup, bugüne kadar sahadan toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim sağlandı.

Faz-2, Osman Gazi ve üretimin artırılması

Üretimin artırılması amacıyla yürütülen Faz-2 çalışmalarında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak; bu sayede mevcut üretim kapasitesi ikiye katlanarak günlük 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-3 ile planlanan ikinci yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasıyla Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesinin günlük 40 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor.

Sondaj filosu ve gelecek hedefleri

Sakarya Gaz Sahası'ndaki operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle kesintisiz sürdürülüyor. Enerji filosuna yeni katılan beşinci ve altıncı sondaj gemilerinden birinin 2026 içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

Bakan Bayraktar açıklamada, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Karışık Seyirde: PMI ve Jackson Hole Gündemde
2
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed Tutanakları ve Teknoloji Hisseleri Baskısı
3
Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat
4
Borsa İstanbul: BIST 100 yüzde 0,55 Yükselişle 11.195,98'de
5
Brent Petrol 66,86 Dolar: EIA Stokları ve Talep Fiyatları Yükseltiyor
6
Dolar/TL 40,93 seviyesinde: Jackson Hole ve Fed beklentileri takipte
7
Jackson Hole'de Gözler Powell'da: Fed'in Eylül Faiz Kararı Bekleniyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı