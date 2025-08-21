Karadeniz'deki Doğal Gaz Keşfi 5. Yılında: 4 Milyon Haneye Yerli Gaz

Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 5. yılı: 4 milyon hane yerli gaz kullanıyor

Keşfin ilanı ve başlangıç

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki tarihe geçen keşfin 5. yılını anımsatarak bu gelişmenin arama ve üretim faaliyetlerinde yeni ufuklar açtığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos 2020'de duyurulan keşifte, Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi tespit edildiği bildirildi.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim ve altyapı

Sahadaki gaz, Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunuyor. Gazın karaya ulaştırılması için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında bir boru hattı inşa edildi ve yerli gaz 20 Nisan 2023'te karaya taşındı.

Faz-1 kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim gerçekleştiriliyor. Günlük üretim 9,5 milyon metreküp olup, bugüne kadar sahadan toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim sağlandı.

Faz-2, Osman Gazi ve üretimin artırılması

Üretimin artırılması amacıyla yürütülen Faz-2 çalışmalarında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak; bu sayede mevcut üretim kapasitesi ikiye katlanarak günlük 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-3 ile planlanan ikinci yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasıyla Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesinin günlük 40 milyon metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor.

Sondaj filosu ve gelecek hedefleri

Sakarya Gaz Sahası'ndaki operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle kesintisiz sürdürülüyor. Enerji filosuna yeni katılan beşinci ve altıncı sondaj gemilerinden birinin 2026 içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

Bakan Bayraktar açıklamada, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ayrıca, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.