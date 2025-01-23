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Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara'da İki Taşınmaz Satışı Yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:44
Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara'da İki Taşınmaz Satışı Yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara'daki Taşınmazları İhaleye Çıkardı

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) altında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki iki taşınmaz, kapalı teklif usulü ile ihale yoluyla satılacak. KGM 4. Bölge Müdürlüğü, konuya ilişkin ilanını Resmi Gazete'de yayımladı.

İhaleye Çıkacak Taşınmazlar ve Tahmini Bedelleri

İhaleye katılacak taşınmazlardan birisi, İvedikköy Mahallesi'nde yer alan 762 metrekarelik arazi olup, tahmini bedeli 17 milyon 145 bin lira. Bu taşınmaz için geçici teminat tutarı ise 514 bin 350 lira olarak belirlendi.

Daha büyük bir arazi olan Susuz Mahallesi'ndeki 2 bin 462 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli ise 41 milyon 853 bin 830 lira olarak tespit edildi. Bu taşınmaz için gereken geçici teminat tutarı ise 1 milyon 255 bin 614,90 lira.

İhale Tarihleri ve Yer

Söz konusu ihaleler, 4 Şubat tarihinde, saat 10.00 ve 11.00'de, KGM 4. Bölge Müdürlüğü'nün Ankara'daki ofisinde gerçekleştirilecek.

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