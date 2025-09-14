Karayolları'ndan Motorcu Dostu Bariyer Hamlesi: 300 km Hedefi

Motorcu dostu bariyerler trafikte hayata geçiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, motosiklet kazalarında riski en aza indirmek amacıyla oto korkuluklara koruyucu ray sistemleri yerleştiriyor. Uygulama, özellikle iki tekerlekli araçların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması

MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet kazalarında riski azaltmak için yapılan motorcu dostu bariyerlerin, yıl sonunda 300 kilometreye ulaşacağını bildirdi. Anadolu Ajansını

Neden önem taşıyor?

Otokorkuluklara eklenen koruyucu ray sistemleri, çarpma anında sürücüyü bariyerin keskin kısımlarından koruyarak yaralanma şansını azaltıyor. Bu uygulama, yol güvenliğini artırma çabalarının somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Motorcu dostu bariyerler ile hedeflenen yaygınlaştırma çalışmaları, yıl sonuna kadar planlanan 300 kilometrelik kapsama ile kritik hatlarda uygulanmış olacak.