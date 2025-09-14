Karayolları'ndan Motorcu Dostu Bariyer Hamlesi: 300 km Hedefi

Karayolları Genel Müdürlüğü, oto korkuluklarına koruyucu ray sistemi ekleyerek motorcu dostu bariyerleri yıl sonunda 300 km'ye çıkaracak.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:05
Karayolları'ndan Motorcu Dostu Bariyer Hamlesi: 300 km Hedefi

Motorcu dostu bariyerler trafikte hayata geçiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, motosiklet kazalarında riski en aza indirmek amacıyla oto korkuluklara koruyucu ray sistemleri yerleştiriyor. Uygulama, özellikle iki tekerlekli araçların güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması

MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet kazalarında riski azaltmak için yapılan motorcu dostu bariyerlerin, yıl sonunda 300 kilometreye ulaşacağını bildirdi. Anadolu Ajansını

Neden önem taşıyor?

Otokorkuluklara eklenen koruyucu ray sistemleri, çarpma anında sürücüyü bariyerin keskin kısımlarından koruyarak yaralanma şansını azaltıyor. Bu uygulama, yol güvenliğini artırma çabalarının somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Motorcu dostu bariyerler ile hedeflenen yaygınlaştırma çalışmaları, yıl sonuna kadar planlanan 300 kilometrelik kapsama ile kritik hatlarda uygulanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1., Dünyada 5. — Günlük 1624 Uçuş
2
Biyometan, Türkiye Sanayisinin Karbon Salımını Azaltabilir
3
Boeing'in Türkiye'den tedariki 2 milyar doları aştı
4
Serbest Piyasa Açılışı: Dolar 41,2630, Avro 48,3970
5
Haftanın En Çok Değer Kaybeden Fonları: Pusula Portföy Lider (%40,80)
6
Kruvaziyer Turizminde Rekor Beklentisi: Yıl Sonu 2 Milyon Üzeri
7
Büro Personeli Maaşları 2024: Kamu ve Özel Sektörde Ne Kadar Kazanıyorlar?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye