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KARDEMİR'de Yeni Enerji Dağıtım Merkezi Açıldı: Modernizasyonun Önemi Vurgulandı

KARDEMİR, 'Kuvvet Santrali 3.3kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi'ni açarak enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:20
KARDEMİR'de Yeni Enerji Dağıtım Merkezi Açıldı: Modernizasyonun Önemi Vurgulandı

KARDEMİR'de Modernizasyon Hamlesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), geçtiğimiz günlerde 'Kuvvet Santrali 3.3kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi'ni hizmete aldı. Tören, KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bu önemli yatırımın enerji altyapısının güvenliğini artırmak ve enerji verimliliğini geliştirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

İsmail Demir: Yatırımların Önemi

Demir, işletmelerin modern çağda ayakta kalabilmesi için sürekli yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yatırım yapmak, kaynak oluşturmak demektir. Bu da şirketin karlılığı ve verimliliği ile doğrudan ilişkilidir"

Siemens ile İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

KARDEMİR'in enerji dönüşümü konusunda Siemens ile gerçekleştirdiği işbirliğinden bahseden Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Gelis, "KARDEMİR'in enerji altyapısının modernizasyonunu en uygun teknoloji çözümleri ile sunduk. Bu sistem ile kesintisiz enerji temini sağlanacak"

Geleceğe Dönük Planlar

KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürü Baran Merter, açılışta merkezin fabrikanın kritik noktalarının enerjisini sağlayacak ana dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Merter, "Gelecekte planlanacak enerji altyapı yatırımları için yeni sistemin entegrasyonu sağlanacak ve tüm çalışmalar tek merkezden yönetilecek"

Açılış töreninde dua edildikten sonra kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törene, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalışanları katıldı.

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