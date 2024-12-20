KARDEMİR'de Yeni Enerji Dağıtım Merkezi Açıldı: Modernizasyonun Önemi Vurgulandı

KARDEMİR'de Modernizasyon Hamlesi
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), geçtiğimiz günlerde 'Kuvvet Santrali 3.3kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi'ni hizmete aldı. Tören, KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bu önemli yatırımın enerji altyapısının güvenliğini artırmak ve enerji verimliliğini geliştirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
İsmail Demir: Yatırımların Önemi
Demir, işletmelerin modern çağda ayakta kalabilmesi için sürekli yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yatırım yapmak, kaynak oluşturmak demektir. Bu da şirketin karlılığı ve verimliliği ile doğrudan ilişkilidir" KARDEMİR'in enerji dönüşümü konusunda Siemens ile gerçekleştirdiği işbirliğinden bahseden Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Gelis, "KARDEMİR'in enerji altyapısının modernizasyonunu en uygun teknoloji çözümleri ile sunduk. Bu sistem ile kesintisiz enerji temini sağlanacak" KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürü Baran Merter, açılışta merkezin fabrikanın kritik noktalarının enerjisini sağlayacak ana dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Merter, "Gelecekte planlanacak enerji altyapı yatırımları için yeni sistemin entegrasyonu sağlanacak ve tüm çalışmalar tek merkezden yönetilecek" Açılış töreninde dua edildikten sonra kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törene, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalışanları katıldı.
Siemens ile İşbirliği ve Gelecek Vizyonu
Geleceğe Dönük Planlar
KARDEMİR'in enerji dönüşümü konusunda Siemens ile gerçekleştirdiği işbirliğinden bahseden Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Gelis, "KARDEMİR'in enerji altyapısının modernizasyonunu en uygun teknoloji çözümleri ile sunduk. Bu sistem ile kesintisiz enerji temini sağlanacak" KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürü Baran Merter, açılışta merkezin fabrikanın kritik noktalarının enerjisini sağlayacak ana dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Merter, "Gelecekte planlanacak enerji altyapı yatırımları için yeni sistemin entegrasyonu sağlanacak ve tüm çalışmalar tek merkezden yönetilecek" Açılış töreninde dua edildikten sonra kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törene, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalışanları katıldı.
KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürü Baran Merter, açılışta merkezin fabrikanın kritik noktalarının enerjisini sağlayacak ana dağıtım merkezi olduğunu açıkladı. Merter, "Gelecekte planlanacak enerji altyapı yatırımları için yeni sistemin entegrasyonu sağlanacak ve tüm çalışmalar tek merkezden yönetilecek" Açılış töreninde dua edildikten sonra kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törene, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalışanları katıldı.
Açılış töreninde dua edildikten sonra kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törene, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, yönetim kurulu üyeleri ve fabrika çalışanları katıldı.