KARDEMİR'de Yeni Enerji Dağıtım Merkezi Açıldı: Modernizasyonun Önemi Vurgulandı

KARDEMİR'de Modernizasyon Hamlesi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), geçtiğimiz günlerde 'Kuvvet Santrali 3.3kV Ana Enerji Dağıtım Merkezi'ni hizmete aldı. Tören, KARDEMİR Enerji Tesisleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bu önemli yatırımın enerji altyapısının güvenliğini artırmak ve enerji verimliliğini geliştirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

İsmail Demir: Yatırımların Önemi