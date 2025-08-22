Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temel Atıldı — Uraloğlu: 'Bir demir yolundan çok daha fazlası'

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temel Atma Töreni: Uraloğlu Projenin Stratejik Önemini vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada projenin yalnızca bir altyapı yatırımı olmadığını, bölgesel ve uluslararası ticarete yeni kapılar açacağını söyledi.

Projenin bölgesel ve küresel etkileri

Uraloğlu, hattın Zengezur Koridoru ile bağlantılı olarak Orta Asya, Hazar Bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan'ı Türkiye'ye bağlayacağını belirterek, koridorun Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki demir yolu ağını genişleteceğinin bölgesel ve küresel ticarete olumlu yansımalar sağlayacağını kaydetti.

Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadelerden biri şu oldu: "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattı, bir demir yolundan çok daha fazlasını içeriyor. Bu hat, uluslararası arenada ses getirecek, Türkiye'nin jeo-stratejik liderliğini perçinleyecek, birliğin, refahın ve barışın yoludur."

Hattın, Trans-Hazar ulaşım güzergahı ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi küresel ağları destekleyerek Avrasya'nın tedarik hatlarını güçlendireceğini belirten Uraloğlu, hattın Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu üretim kapasitesine, ihracatına ve ulaşım altyapısının gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ekonomik kazanımlar ve bölgesel merkezler

Uraloğlu, projeyle Kars'ın tarihi ve stratejik öneminin öne çıkarılacağını, Iğdır'ın tarım ve sanayi potansiyelinin küresel pazarlara açılacağını ve Aralık ile Dilucu'nun Zengezur Koridoru'nda kilit noktalar olacağını ifade etti.

Ayrıca, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Karaman-Ulukışla, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren hatları gibi projelerin yapımına da devam edildiğinin altını çizdi.

Hedefleri de paylaşan Uraloğlu, demir yolu ağını 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te 28 bin 600 kilometreye çıkararak demir yolunda yük taşımacılığındaki payı yüzde 5'ten yüzde 22'ye çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Finansman ve takvim

Projenin finansmanına ilişkin konuşmasında Uraloğlu, "Elbette Türk insanımızın merak ettiği 'başladınız da ne zaman bitireceksiniz' sorusu"nuna cevap vererek, projenin dış kredi finansmanının temin edildiğini ve 2,4 milyar avroluk bir çalışmadan söz ettiklerini belirtti.

Uraloğlu, projenin önünde bir engel bulunmadığını, gerekli koordinasyonların sağlandığını ve işin 4-5 yıl içinde müteahhit firmalar tarafından tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade ederek sözlerini, "Başlamak bitirmenin yarısıdır. Allan kazasız belasız çalışmak nasip etsin." diyerek tamamladı.

Tören detayları

Temel atma törenine Iğdır Valisi Ercan Turan, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz katıldı. Konuşmanın ardından Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel dua etti ve protokol temel atma butonuna bastı.

Tören sırasında Bakan Uraloğlu, demir yolunun temelini atan işçileri telsizle bağlanarak selamladı.

Uraloğlu, projeye ilişkin vaat ettiği stratejik ve ekonomik kazanımların bölge ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

