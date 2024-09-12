Karsan ve Toyota, Hidrojen Teknolojisinde İşbirliği Yaptı

Karsan ve Toyota'nın Hidrojen Teknolojisinde Yeni Adımı

Karsan ve Toyota Motor Europe, hidrojen teknolojisi alanında önemli bir işbirliğine imza attı. Bu anlaşma, her iki firmanın da mobilite alanındaki yenilikçi çözümlerini geliştirmeye yönelik birleştiği bir yol haritası oluşturuyor.

Karsan CEO'su: "En İyi Mobilite Çözümlerini Sunma Motivasyonu"

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma" vizyonlarına vurgu yaparak, şu açıklamalarda bulundu: "Müşterilerimize en güvenilir ve en iyi performansa sahip mobilite çözümlerini sunan bir marka olma motivasyonumuzu sürdürüyoruz." Baş, hidrojeni çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojilerde öncelikli bir alan olarak gördüklerini de belirtti.

2025'te Hidrojenli Araçlar Piyasada

Bu işbirliği çerçevesinde, Karsan, hidrojenli araçlarında Toyota'nın yakıt hücresi modüllerini kullanarak yeni teknolojik çözümler sunmayı hedefliyor. Bu araçların 2025 yılında pazara sunulması planlanıyor.

Toyota'nın Bakış Açısı

Toyota Motor Avrupa Hidrojen Fabrikası Başkan Yardımcısı Thiebault Paquet, Karsan ile işbirliğinin, hidrojenin toplu taşımanın karbon ayak izini azaltmadaki kritik rolüne katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Paquet, "Bu nedenle, Karsan’a Yakıt Hücre Modüllerimizi tedarik etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.Geleceğin mobilitesine yön veren bu işbirliği, çevre dostu teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Karsan ve Toyota Motor Europe, "hidrojen teknolojisi" alanında işbirliğine imza attı. Karsan CEO'su Okan Baş, açıklamalarda bulundu.